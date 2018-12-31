Глава УГКЦ призывает в новый год вступать с любовью

Новости Украины: Глава Украинской греко-католической церкви Святослав призвал украинцев призвал сделать шаг в будущее в любви к Богу, Родине и близким.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав призвал украинцев в новый год вступить с чувством любви. Об этом Блаженнейший Святослав сказал в поздравлении с Новым годом и рождественскими праздниками, сообщает Департамент информации УГКЦ .

"Находясь на пороге 2019 года, входя в этот Новый год и новое время, мы чувствуем определенную тревогу. Весь мир в тревоге. Мы видим, как Европа находится в состоянии беспокойства, а весь мир чувствует, что перед нами может быть период нестабильности. В конце концов , все новое вызывает тревогу и естественный страх. Поэтому я призываю вас сделать шаг в будущее в любви к Богу, к своей Родине и к своим ближним ", - подчеркнул глава УГКЦ.

По его мнению, именно любовь преодолевает страх, более того, помогает прожить жизнь сполна.

"Апостол Иоанн отмечает:"Там, где есть любовь, нет страха". Любовь устраняет страх. Давайте в этой любви, которую Господь, рождаясь в таинстве Рождества, открывает и дарит нам, сделаем шаг в Новый год. В любви, которая научит нас не бояться, а побеждать в любви, которая будет силой, чтобы развивать и строить новое лучшую жизнь!", - отметил предстоятель УГКЦ.

Напомним, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл в ответ на письмо Вселенского патриарха Варфоломея призвал его отказаться от идеи предоставления автокефалии новосозданной Православной церкви Украины. По словам патриарха Кирилла, нынешний "политизированный процесс принудительного объединения" далек от норм и "духа святых канонов".