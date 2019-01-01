Епифаний поздравил украинцев с Новым годом

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний надеется, что в 2019 году у Украины появится надежда на победоносное завершение войны на востоке страны.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице Епифания в Twitter.
"Пусть новый год благости Божией дарит нам надежду на победоносное завершение войны на Востоке Украины и возвращение аннексированного Крыма, а значит – наступление мира на нашей многострадальной Родине. Пусть всех нас бережет Господь! С Новым годом, дорогие украинцы!", - говорится в сообщении.
Нехай новий рік благості Божої дарує нам надію на переможне завершення війни на Сході України, повернення анексованого Криму, а відтак – настання миру на нашій багатостраждальній Батьківщині.
Нехай усіх нас береже Господь!
З Новим роком, дорогі українці!
— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 31 декабря 2018 г.
Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом-2019, напомнив, что борьба за независимость украинской церкви длилась сотни лет и увенчалась успехом только сейчас.