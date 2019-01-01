Епифаний поздравил украинцев с Новым годом

Новости Украины: Епифаний пожелал, чтобы новый год подарил украинцам надежду на победоносное завершение войны.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний надеется, что в 2019 году у Украины появится надежда на победоносное завершение войны на востоке страны.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Епифания в Twitter.

"Пусть новый год благости Божией дарит нам надежду на победоносное завершение войны на Востоке Украины и возвращение аннексированного Крыма, а значит – наступление мира на нашей многострадальной Родине. Пусть всех нас бережет Господь! С Новым годом, дорогие украинцы!", - говорится в сообщении.

Нехай новий рік благості Божої дарує нам надію на переможне завершення війни на Сході України, повернення анексованого Криму, а відтак – настання миру на нашій багатостраждальній Батьківщині.

Нехай усіх нас береже Господь!

З Новим роком, дорогі українці! — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 31 декабря 2018 г.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом-2019, напомнив, что борьба за независимость украинской церкви длилась сотни лет и увенчалась успехом только сейчас.