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Епифаний поздравил украинцев с Новым годом

Епифаний поздравил украинцев с Новым годом
03:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Епифаний пожелал, чтобы новый год подарил украинцам надежду на победоносное завершение войны.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний надеется, что в 2019 году у Украины появится надежда на победоносное завершение войны на востоке страны.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Епифания в Twitter.

"Пусть новый год благости Божией дарит нам надежду на победоносное завершение войны на Востоке Украины и возвращение аннексированного Крыма, а значит – наступление мира на нашей многострадальной Родине. Пусть всех нас бережет Господь! С Новым годом, дорогие украинцы!", - говорится в сообщении.

 

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом-2019, напомнив, что борьба за независимость украинской церкви длилась сотни лет и увенчалась успехом только сейчас.

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Поздравление, Новый год, 2019, Епифаний, ПЦУ.
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