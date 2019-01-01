Минздрав: Трансплантация в Украине будет проводиться и после 1 января

Новости Украины: С 1 января решение о трансплантации будет принимать консилиум.

С 1 января 2019 года не будет приостановлена операция по трансплантации органов, решение о проведении лечения методом трансплантации будет принимать консилиум врачей медучреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"С 1 января 2019 года трансплантация в Украине будет проводиться. Те больницы, которые проводят лечение этим сложнейшим методом, смогут и дальше спасать человеческие жизни. Также с 1 января нового года решение о проведении лечения методом трансплантации будет принимать консилиум врачей медучреждения, где пациент внесен в список ожидания. Свое согласие или несогласие на получение лечения пациент будет предоставлять лечащему врачу медучреждения, который проводит трансплантации", - отметили в Минздраве.

Подчеркивается, что заявления о решении стать донором или отказаться стать донором украинцы будут подавать или врачу медучреждения, который должен осуществлять трансплантацию, или трансплант-координатору, уполномоченному лицу в центрах донорства крови и центрах изъятия анатомических материалов для трансплантации. "Также такие заявления можно будет подать своему семейному врачу или терапевту. Все заявления будут храниться в учреждениях здравоохранения, где их приняли, с соблюдением законодательства по защите персональных данных. В течение трех дней с начала работы Уполномоченного органа по вопросам трансплантации все заявления будут перенаправлены в новый Центральный орган исполнительной власти (ЦОИВ)", - отметили в Минздраве.

В министерстве напомнили, что новый закон о трансплантации вступил в силу 24 июля 2018 года.

"Времени для создания Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), что должна координировать систему трансплантации, закупку нового оборудования для 4 центров по трансплантации, обучение новой профессии трансплант-координатора и разработку около 30 новых нормативно-правовых актов, в министерства было около 5 месяцев . Для того, чтобы выполнить весь необходимый объем работы, предусмотренный законом, необходимо не менее 1 год и надлежащее финансирование из Государственного бюджета всех составляющих системы, которое парламент не предусмотрел при принятии нового закона", - отметили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что исполнение норм данного закона не было реалистичным, поэтому был разработан законопроект, который должен отсрочить его действие.

"Его поддержал Комитет по вопросам здравоохранения, но парламентарии не успели его рассмотреть и проголосовать в последнюю сессионную неделю работы Верховной Рады в 2018 году. Каждый год украинские врачи проводят около 200 операций по трансплантации. Для того, чтобы этот показатель существенно увеличился и больше украинцев могли получать своевременную специализированную помощь, необходимо, чтобы заработала вся система, предусмотренная новым законом о трансплантации", - подчеркнули в министерстве.