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Мороз до -15 и гололед: синоптики рассказали, какой будет погода в первый день нового года
09:37 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В ближайшие сутки большая часть территории Украины будет под воздействием спокойной погоды, лишь днём на запад переместится влажная воздушная масса и пройдет мокрый снег.

В Украине 1 января осадки вероятные только в западных областях, днем ожидается от 2° мороза до 3° тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без существенных осадков, лишь в западных областях днем небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром в Украине местами туман. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер юго-западный, ночью на Левобережье северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в большинстве районов Левобережья днем 1- 6° мороза", - говорится в сообщении.

В Киеве будет облачно. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 0-2° тепла. На Киевщине также без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 1 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 1 января:

  • Ужгород – снег и дождь, ночью -3...-5, днем 0...+2
  • Львов – снег и дождь, ночью 0...-2, днем +1...+3
  • Ивано-Франковск – снег и дождь, ночью -1...-3, днем +1...+3
  • Тернополь –    снег и дождь, ночью -1...-3, днем +1...+3
  • Черновцы –  снег и дождь, ночью -1...-3, днем +2...+4
  • Хмельницкий –  сснег и дождь, ночью -1...-3, днем +1...+3
  • Луцк –  снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2
  • Ровно –   снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2
  • Житомир – снег и дождь, ночью -1...-3, днем +1...+3
  • Винница –  ясно, ночью -1...-3, днем 0...+2
  • Одесса –  ясно, ночью -2...-4, днем +2...+4
  • Николаев – ясно, ночью 0...-2, днем +2...+4
  • Херсон –  ясно, ночью -1...-3, днем +1...+3
  • Симферополь – ясно, ночью -1...-3, днем +2...+4
  • Кропивницкий – ясно, ночью -3...-5, днем 0...+2
  • Черкассы – ясно, ночью -3...-5, днем 0...+2
  • Чернигов – дождь, ночью -6...-8, днем 0...-2
  • Сумы – ясно, ночью -10...-12, днем 0...-2
  • Полтава – ясно, ночью -7...-9, днем 0...-2
  • Днепр – ясно, ночью -9...-11, днем 0...-2
  • Запорожье – ясно, ночью -5...-7, днем 0...-2
  • Донецк –  ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Луганск – ясно, ночью -6...-8, днем -2...-4
  • Харьков – ясно, ночью -10...-12, днем -4...-6
  • Киев – ясно, ночью -2...-4, днем 0...+2

2-3 января в Украине будет облачно. Небольшой мокрый снег, на западе с дождем, ночью 2 января в Карпатах и на Закарпатье местами значительные осадки, в южных, 2 января и в восточных областях без осадков. На дорогах, кроме запада и юга, гололедица. Ветер южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, 2 января в западных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5 ° мороза (2 января в восточных областях 4-9 ° мороза); днем в Украине (2 января в западных и северных областях в течение суток) от 2 ° мороза до 3 ° тепла; в Карпатах ночью и днем 7-12 ° мороза.

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На Киевщине 2-3 января прогнозируется местами небольшой мокрый снег (ночью 2 января везде). На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3 января 0-5 ° мороза, в остальное время от 2 ° мороза до 3 ° тепла.

Украинский гидрометцентр предупреждает о высокой опасности схода снежных лавин 2 января в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской области.

"По данным Укргидрометцентра, 2 января 2019 года в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщается на сайте Госслужбы Украины по ЧС во вторник.

Прогноз погоды на 2 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 3 января, Фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу на 4-5 января в южной части, восточных и большинстве центральных областей снег, на юге и востоке местами с дождем, на остальной территории без существенных осадков, только 4 января в западных областях небольшой снег. Температура ночью 3-9 °, днем 0-6 ° мороза, на юго-востоке страны ночью 0-6 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 3 ° тепла.

В столичном регионе без существенных осадков. Температура ночью 4-9 °, днем 1-6 ° мороза.

Прогноз погоды на 4 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 5 января, Фото: meteo.gov.ua

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Напомним, в январе средняя месячная температура составит от нуля до 4 градусов мороза, что на полтора-два градуса теплее показателей многолетних наблюдений. Такой прогноз на первый месяц 2019 года, сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в Крыму до 3° тепла, на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений", - говорится в прогнозе по данным УкрГМЦ, УкрНИГМИ и мировых центров погоды.

Относительно осадков, то их количество в январе будет в пределах средних многолетних значений - 27-55 мм, на Закарпатье 64-81 мм, в горах Крыма до 124 мм.

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Погода, Снег, Новый год, Синоптики, Погода на новогоднюю ночь, Погода 1 января.
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