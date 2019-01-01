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Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год

Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
11:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: Синоптик дали прогноз погоды в Украине на весь 2019 год.

Точно спрогнозировать погоду на весь год вперед нереально. И профессиональные синоптики обычно за подобные прогнозы не берутся или делают их крайне расплывчатыми.

Зато народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год, передают "Вести".

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Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода. В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

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Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холоды держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая.

Будет ли жарким лето

На юге страны летом будет традиционно жарким и душным, а на остальной территории - мягким и терпимым. Правда, в июне на Западе и Севере Украины могут быть затяжные дожди, а также несколько волн похолоданий. Июль и август будут теплыми. На юге дожди будут редко, а вот на севере и западе можно ждать дожди, но не жаркие дни – с температурой около 30 градусов тепла. На море лучше всего ехать ближе к августу, когда осадки минимизируются, а температура будет стабильно в районе 30 градусов.

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Серая осень наступит лишь в ноябре

В сентябре еще можно будет ходить в летней одежде. Весь месяц температура будет не ниже 18-20 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют относительно сухую осень, аж до конца октября. В начале ноября начнется настоящая серая осень с осадками и холодами. В начале ноября температура будет в районе 5-8 градусов тепла, а вот на севере ближе к декабрю украинцы увидят первый снег и заморозки.

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Погода, Жара, Лето, Снег, Зима, Прогноз погоды, Синоптик.
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