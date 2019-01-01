Во Львове отметили 110-летие со дня рождения Бандеры

Новости Украины: Во Львове отметили 110-летие со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Представители общественности и власти возложили цветы к памятнику Бандере, после чего состоялось общественное вече.

Кроме того, в соцсетях состоялся инициированный департаментом внутренней и информационной политики Львовской ОГА флеш-моб "Зродились ми великої години". Его участники размещали на своих страницах в Facebook видео с исполнением одного куплена гимна Организации украинских националистов.

Как сообщалось, 1 января исполнилось 110 лет со дня рождения украинского политического деятеля, теоретика и идеолога украинского национального движения ХХ века, главы Провода ОУН (б) Степана Бандеры.

Бандера вместе с Ярославом Стецько был автором Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года. В июле 1941 года нацисты поместили Бандеру под домашний арест, а затем отправили в концлагерь Заксенхаузен. Его освободили в сентябре 1944 года и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако Бандера отклонил предложение и на сотрудничество с гитлеровцами не согласился.

Бандера погиб 15 октября 1959 года от рук агента КГБ Богдана Сташинского. Похоронен Бандера на кладбище в Мюнхене.

Напомним, на Житомирщине 2019-й станет годом Бандеры.