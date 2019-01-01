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Еще одна община УПЦ Московского патриархата перешла в Поместную церковь

Еще одна община УПЦ Московского патриархата перешла в Поместную церковь
21:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Первый в Черкасской области приход УПЦ МП перешел в Поместную церковь.

Религиозная община УПЦ Московского патриархата села Скибин Жашковского района первой в Черкасской области перешла в единую Православную церковь Украины.

Об этом сообщает местный портал “Сиверщина”.

Отмечается, что все присутствующие на церковных собраниях в Скибине высказались за выход из МП.

Языком богослужения пока останется церковно-славянский, но со временем, по настоянию прихожан, уже будут проводить службу и на украинском.

В Скибине живет две тысячи человек, большинство - прихожане храма Святой великомученицы Параскевы.

Также, согласно сообщению, еще три села в Жашковском районе готовят документы на переход из УПЦ МП в Православную церквь Украины.

Напомним, 15 декабря состоялся Объединительный собор православных церквей. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Украину с образованием новой Православной церкви и объявил дату вручения Томоса - 6 января 2019.

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УПЦ МП, Церковь, УПЦ КП, Поместная Церковь.
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