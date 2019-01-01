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С 1 января энергоуслуги украинцам будут оказывать две компании

С 1 января энергоуслуги украинцам будут оказывать две компании
23:44 Вт, 1 Январь 2019 Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: В новом году украинцы будут платить за электричество двум компаниям.

В соответствии с законом "О рынке электрической энергии", с 1 января 2019 года энергоуслуги клиентам в Украине будут оказывать две разные компании - оператор системы распределения и компания-поставщик электроэнергии.

Оператор системы распределения будет осуществлять деятельность исключительно по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей. Компания-поставщик электроэнергии будет заниматься поставкой электроэнергии потребителям, отвечать за начисления платежей и расчеты. Соответственно, у клиентов будут 2 договора - о предоставлении услуг по распределению и о поставке электроэнергии.

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, в Киеве, например, услуги по распределению будет предоставлять компания "ДТЭК Киевские электросети", а поставлять электроэнергию, в том числе, - компания "Киевские энергетические услуги".

Отмечается, что к оператору системы распределения (OCP) нужно будет обращаться по вопросам качества электроснабжения, нового подключения или замены счетчика. Компания также будет отвечать за эксплуатацию и ремонты линий передач, подключение и отключение потребителей, а также поможет с установкой приборов учета электроэнергии.

К поставщику универсальной услуги следует обращаться по вопросам начислений и расчетов стоимости, условий оплаты, корректности расчетов за электроэнергию. Также он предоставляет клиентам дополнительные услуги, например, по энергоэффективности.

Согласно сообщению, бытовым потребителям, чтобы продолжить потреблять электроэнергию как обычно, необходимо присоединиться к публичному договору на поставку электроэнергии поставщиком универсальных услуг, а также отдельно – к договору о предоставлении услуг по распределению электроэнергии.

Государство предусмотрело упрощённую процедуру присоединения: все что, необходимо сделать, – это продолжить пользоваться услугами и своевременно оплачивать счета. Клиенту необходимо сделать это в феврале 2019 года, в момент оплаты услуг за январь.

Достаточно просто оплатить счет и/или продолжить потреблять электроэнергию – это будет считаться согласием с условиями публичного договора и автоматически присоединит клиента к услугам двух компаний – распределительной компании и поставщика электроэнергии. Стоимость услуг для бытовых потребителей не изменится, а поменяется только внешний вид счета, и то только после 1 февраля 2019 года: потребители получат один общий платежный документ с новыми реквизитами. Там будут две отдельные строки: за услуги распределения и за услуги поставки электроэнергии.

Как сообщалось ранее, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию.

Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии. Для запуска новой модели рынка в середине марта 2018 году НКРЭКУ приняла пакет вторичного законодательства. Согласно принятым документам, первые торги электроэнергией в пяти новообразованных сегментах рынка должны стартовать с 1 июля 2019 года.

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ДТЭК, Электроэнергия, Энергорынок, Энергоуслуги.
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