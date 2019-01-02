В украинских центрах занятости начнут работать карьерные советники

Новости Украины: В Украине начинает работу институт карьерного советника.

Во всех центрах занятости службы занятости Украины с января 2019 года начинают работу карьерные советники.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы занятости.

"Карьерный советник работает с каждым клиентом отдельно. Он сможет увидеть препятствия, которые стоят перед клиентом на рынке труда в момент трудоустройства, и поможет преодолеть их. Это лицо будет вашим помощником каждый раз, когда бы вы не вернулись в службу занятости. Я считаю, что как клиент, вы, вероятно, будете доверять кому-то, с кем вы уже говорили, и кто поддерживал вас", – отметила эксперт Международной организации труда (МОТ) Валли Корбанезе, которая помогает внедрять в нашей стране проект МОТ "Инклюзивный рынок труда для создания рабочих мест в Украине".

Важным элементом проекта является апробирование и внедрение в работу службы занятости института карьерных советников. Ведь в современных условиях возникает необходимость расширения спектра услуг для клиентов службы с учетом индивидуальных потребностей, их уровня профессионализма, степени трудовой мотивации и мобильности.

С целью подготовки специалистов для работы в проекте Корбанезе провела на базе Института подготовки кадров государственной службы занятости Украины учебные тренинги для специалистов госслужбы занятости и Института, которые будут заниматься подготовкой карьерных советников, а также координировала внедрение проекта в пилотных центрах занятости.