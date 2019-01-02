Скачать
Среда, 02.01.2019
Власти Швейцарии собираются сделать шоппинг на Amazon &quot;менее привлекательным&quot;
Власти Швейцарии собираются сделать шоппинг на Amazon "менее привлекательным"
Абэ пообещал не выселять россиян с Курил после возможной передачи островов
Абэ пообещал не выселять россиян с Курил после передачи островов
Форвард Ворсклы Кулач вошел в историю Лиги Европы
Форвард Ворсклы Кулач вошел в историю Лиги Европы
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою, красиві відкритки з Новим роком 2019
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою, красиві відкритки з Новим роком 2019

В украинских центрах занятости начнут работать карьерные советники

В украинских центрах занятости начнут работать карьерные советники
06:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине начинает работу институт карьерного советника.

Во всех центрах занятости службы занятости Украины с января 2019 года начинают работу карьерные советники.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы занятости.

"Карьерный советник работает с каждым клиентом отдельно. Он сможет увидеть препятствия, которые стоят перед клиентом на рынке труда в момент трудоустройства, и поможет преодолеть их. Это лицо будет вашим помощником каждый раз, когда бы вы не вернулись в службу занятости. Я считаю, что как клиент, вы, вероятно, будете доверять кому-то, с кем вы уже говорили, и кто поддерживал вас", – отметила эксперт Международной организации труда (МОТ) Валли Корбанезе, которая помогает внедрять в нашей стране проект МОТ "Инклюзивный рынок труда для создания рабочих мест в Украине".

Важным элементом проекта является апробирование и внедрение в работу службы занятости института карьерных советников. Ведь в современных условиях возникает необходимость расширения спектра услуг для клиентов службы с учетом индивидуальных потребностей, их уровня профессионализма, степени трудовой мотивации и мобильности.

С целью подготовки специалистов для работы в проекте Корбанезе провела на базе Института подготовки кадров государственной службы занятости Украины учебные тренинги для специалистов госслужбы занятости и Института, которые будут заниматься подготовкой карьерных советников, а также координировала внедрение проекта в пилотных центрах занятости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Работа, Центры занятости, Карьерный советник, Валли Корбанезе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский зовет людей в свою команду (Видео)
02 "Черная Пантера" поразила своей фигурой в купальнике
03 Горячее фото: американская модель и актриса показала свои формы
04 Украина прекращает оформление виз в международных аэропортах
05 Известные зарубежные личности, которые обожают украинских дизайнеров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Израиль вышел из ЮНЕСКО
Израиль вышел из ЮНЕСКО
Оползень в Индонезии унес жизни 15-ти человек
Оползень в Индонезии унес жизни 15-ти человек
Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
Новый год 2019: поздравление в стихах
Новый год 2019: поздравление в стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь