В 2018 году СБУ предотвратила восемь терактов

Новости Украины: Служба безопасности Украины в 2018 году предупредила 8 террористических актов на территории Украины.

В 2016-2018 годах в ходе контрразведывательной деятельности Службы безопасности Украины на территории страны были предотвращены 28 террористических актов, в том числе 8 – в 2018 г, сообщает пресс-центр спецслужбы.

"8 террористических актов на территории Украины было предотвращено Службой безопасности Украины в 2018 году, из них 5 раскрыто. Всего в 2016-2018 годах было предотвращено 28 террористических актов", - подвели в пресс-центре итоги ушедшего года на странице СБУ в соцсети Фейсбук в среду утром.

Напомним, в СБУ заявили, что во всех юго-восточных областях Украины и Киевской области действую информаторы РФ.