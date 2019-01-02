Рождественский сочельник: приметы и традиции

Новости Украины: Праздник Рождества - не только самый светлый и радостный, но и самый волшебным из всех.

6 января 2018 года в православной церкви отмечают Рождественский сочельник. В этот день перед Рождеством Христовым, канун, или навечерие праздника, православные христиане готовятся к великому дню.

Подготовка к празднику Рождества

Празднику Рождества всегда предшествует рождественский пост, который длится с 27 ноября (Филипповка). Задачей хозяйки в течение этого поста была генеральная уборка дома и приготовления к празднику Рождества. Собственно, подготовка, на самом деле, начиналась еще с лета, с праздника урожая, когда сплетался сноп-дидух (первый или последний сноп зерна, который не молотили и который, считалось, обеспечит урожай на следующий год), и продолжалась всю осень и зиму. Он же и служил украшением дома в Рождество - выполнял примерно те же функции, что сегодня елка. (Кстати, елки в России И Украине появились в начале прошлого века, и в некоторых местностях их не ставили на пол, а подвешивали к балкам у потолка.)

Хорошая хозяйка должна была приготовить новую одежду себе, мужу и детям (что значило - наткать полотна, выбелить его, сшить и вышить своими руками), подготовить новую посуду. У хозяина были иные рождественские заботы: закоптить мясо, поставить для созревания вино и горилку... Финальную уборку делали 2 января, на Игната: за дело брались девушки, которые не только убирали, но и украшали хату - дидухом, еловыми ветками, сплетенными в венок-"паучок".

4 января, на Анастасии, завершались заготовки продуктов для праздничных трапез. Утром 6 января хозяйка поднималась с рассветом, чтобы набрать рассветной воды для кути и узвара и растопить очаг для приготовления рождественской еды.

Праздник Рождества Христова

В первый день Рождества еда была непостной - на стол ставили любимые украинцами сало, колбасы, печенку, мясные блюда, а к ним подавали домашнюю водку или медовуху. После обильной еды клонило в сон, потому наступало время заслуженного отдыха, а уж после обеда отправлялись в гости: взрослые дети со своими мужьями-женами навещали родителей, кумовья гостили друг у друга.

А еще в этот день прощали друг другу старые обиды и мирились. Вообще день надо провести шумно, весело, в большой компании друзей, кумовей, приятелей - оставаться одному или в тесном семейном кругу нельзя. У Козаков 7 января были свои дела - это был день подведения итогов и выборов новой старшины.

8 января - день Богородицы Этот день был предназначен для почитания Богородицы и всех женщин - мам, бабушек, жен. Они могли не работать по дому (а беременным это просто категорически запрещалось), а чтобы не заскучать, женщинам разрешалось колядовать (вообще коляда - дело мужчин и бессемейной молодежи). И конечно, все молитвы, посланные в этот день Богородице, обязательно будут услышаны.

Традиции Рождественского сочельника

Слово "сочельник" берет свое название от сочива, основного блюда этого дня. Сочиво или кутья готовятся из вареных или пропаренных зерен злаковых культур и приправляются медом, туда нередко добавляют изюм.

В 2018 году Рождественский Сочельник приходится на субботу, поэтому вечерняя трапеза может не ограничиваться только вкушением сочива - можно есть простую пищу с добавлением масла и даже выпить немного красного вина. Однако не надо забывать, если планируется причащаться за ночным праздничным богослужением, то после 18 часов пищу не принимают и не пьют воды.

Существует много разных традиций празднования сочельника. В некоторых местностях уже с вечера начинают поздравлять друзей и знакомых с Рождеством Христовым.

Приметы на Свят вечер и Рождество Христово

Все взятые взаймы предметы нужно вернуть до Рождества.

Одеваться к столу в Свят вечер нужно в новую нарядную и обязательно светлую одежду, чтобы не накликать траур в семью.

Свят вечер празднуют только своей семьей. Если же гости неизбежны, стараются, чтобы пришел счастливый и приятный человек. Эта примета связана с общеевропейской традицией первого гостя: кто первым переступит порог дома, тот и запрограммирует семью на весь год. И если придет человек злой, год будет неудачным.

Перед тем как садиться за стол в Свят вечер,нужно дунуть на лавку или стул, чтобы сдуть души предков, заглянувших в гости, и ненароком на них не сесть.

Каждый член семьи в Свят вечер должен быть дома.

К столу нельзя также опаздывать - будешь весь год блуждать в далекой стороне.

В течение ужина на Свят вечер нельзя вставать из-за стола, кричать и громко разговаривать - чтобы не потревожить души предков и не отпугнуть удачу.

6 и 7 января нужно, хотя бы мысленно, попросить прощения у всех, кого обидел, и простить всех, кто нанес обиду тебе. Кстати, именно в этот период прощение дается особенно легко.

В Рождественскую ночь нельзя ложиться спать - счастье свое проспишь.

Теплое Рождество - к холодной весне.

В Рождество в доме должен гореть живой огонь - печь, камин, свечи.

Ритуалы

На Рождество издавна проводили множество самых разных ритуалов, но, чтобы вас совсем уж не обвинили в мракобесии, сделайте самые симпатичные и не привязанные к магии — неважно, будет она черной или белой. Например, начиная с 7 января, в течение сорока (!) дней (этот период называется мир — наши предки верили, что в это время людям во всех делах помогают ангелы), каждое утро, просыпаясь, загадывайте новое желание — представляете, сколько хорошего войдет в вашу жизнь!

Наши предки верили, что в три часа ночи с 6 на 7 января открываются небеса, поэтому если в это время выйти на улицу и попросить высшие силы о своей мечте, она непременно исполнится. Главное, помнить: нельзя просить за других — желание должно быть только вашим, а еще оно ни в коем случае не должно нанести вред другим — это категорически воспрещается. Возможно, такое пожелание и сбудется, но неприятности, которые вы рискуете получить в ответ, заставят вас о нем пожалеть.