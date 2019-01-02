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В Украине насчитывается 1,51 млн переселенцев

В Украине насчитывается 1,51 млн переселенцев
15:57 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Количество зарегистрированных переселенцев из Донбасса и Крыма на 2 января составило 1,51 млн человек.

Количество зарегистрированных внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса по состоянию на 2 января составило 1 млн 512 тыс. 435 человек, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Согласно сообщению, такие данные о переселенцах с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым предоставили структурные подразделения социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

В сообщении не указывается, какое количество семей находится на учете и какая сумма предусмотренной государством денежной помощи была выплачена на данный момент этой категории лиц.

Как сообщалось, после аннексии Россией Крыма в марте 2014 года и начала антитеррористической операции на Донбассе в апреле того же года появилось большое количество беженцев из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Украина, Крым, Минсоцполитики, Донбасс, Переселенцы.
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