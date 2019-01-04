Рождественский Сочельник: что нельзя делать накануне Рождества

Новости Украины: В этот вечер заведено навещать своих родителей, дедушек и бабушек, а крестники носят своим крестным родителям "вечерю".

Традиционно, вечером 6 января в канун Рождества отмечается Сочельник. Этот праздник имеет свою историю, традиции и запреты.

История и традиции праздника

Сочельник имеет большое значение. Считается, что именно этой ночью появился на свет Богомладенец Христос. Сочельник также является заключительным днем Рождественского поста. Примечательно, что называется этот день так благодаря блюду, которое традиционно ели в этот день – сочиво, оно представляло собой размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами.

В канун Рождества и до "вечерней звезды" ничего не ели и даже не садились за стол. Накрывали стол с традиционными 12-тью постными блюдами (по числу апостолов) и садились за него с появлением на небе первой звезды, которая когда-то возвестила волхов о рождении Иисуса Христа. С этого момента и начинается празднование.

В этот вечер заведено навещать своих родителей, дедушек и бабушек. Крестники носят своим крестным родителям "вечерю", а те в свою очередь угощают их сладостями. В сочельник также устраивают колядование.

Что нельзя делать в Сочельник

Во время праздничного ужина нельзя много и громко разговаривать, а также выходить из-за стола и из дома, чтобы не впустить нечистую силу. Кроме того, в канун Рождества нельзя работать даже по дому.

Нельзя также встречать Рождество с прежними долгами и обидами. Считается, что в сочельник нельзя уходить далеко от дома, ведь тогда весь год скитаться будешь. Говорят, что нельзя встречать праздник в черной одежде.