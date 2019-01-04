Скачать
Пятница, 04.01.2019
Совет международных экспертов усомнился в 8 кандидатах в ВАКС
Совет международных экспертов усомнился в 8 кандидатах в ВАКС
Парубий и Порошенко едут в Турцию на вручение Томоса
Парубий и Порошенко едут в Турцию на вручение Томоса
Александрия пополнилась экс-игроком Днепра
Александрия пополнилась экс-игроком Днепра
Солнечное затмение 6 января: чем грозит
Солнечное затмение 6 января: чем грозит

Рождественский Сочельник: что нельзя делать накануне Рождества

Смотрите фото (3)
Рождественский Сочельник: что нельзя делать накануне Рождества
16:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В этот вечер заведено навещать своих родителей, дедушек и бабушек, а крестники носят своим крестным родителям "вечерю".

Традиционно, вечером 6 января в канун Рождества отмечается Сочельник. Этот праздник имеет свою историю, традиции и запреты.

История и традиции праздника

Сочельник имеет большое значение. Считается, что именно этой ночью появился на свет Богомладенец Христос. Сочельник также является заключительным днем Рождественского поста. Примечательно, что называется этот день так благодаря блюду, которое традиционно ели в этот день – сочиво, оно представляло собой размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами.

Рождественский сочельник: приметы и традиции
Рождественский сочельник: приметы и традицииЧитать полностью

В канун Рождества и до "вечерней звезды" ничего не ели и даже не садились за стол. Накрывали стол с традиционными 12-тью постными блюдами (по числу апостолов) и садились за него с появлением на небе первой звезды, которая когда-то возвестила волхов о рождении Иисуса Христа. С этого момента и начинается празднование.

В этот вечер заведено навещать своих родителей, дедушек и бабушек. Крестники носят своим крестным родителям "вечерю", а те в свою очередь угощают их сладостями. В сочельник также устраивают колядование.

Что нельзя делать в Сочельник

Во время праздничного ужина нельзя много и громко разговаривать, а также выходить из-за стола и из дома, чтобы не впустить нечистую силу. Кроме того, в канун Рождества нельзя работать даже по дому.

Нельзя также встречать Рождество с прежними долгами и обидами. Считается, что в сочельник нельзя уходить далеко от дома, ведь тогда весь год скитаться будешь. Говорят, что нельзя встречать праздник в черной одежде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, Традиции, Рождество, Сочельник, Канун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 4 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
03 Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
04 СБУ расследует попытку захвата власти в Украине
05 Рождество 2019 - что нельзя делать 7 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Будьте осторожны: в Украину завезли опасный чай
Будьте осторожны: в Украину завезли опасный чай
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
В Рождество Украина будет самой холодной страной в Европе
Рождественский Сочельник: что нельзя делать накануне Рождества
Рождественский Сочельник: что нельзя делать накануне Рождества
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь