Рождество 2019: лучшие колядки на русском языке

Новости Украины: Лучшие колядки для вас и ваших родных и близких.

Даже самый маленький знает все традиции Рождества. И одной из главных, конечно же, считаются колядки.

Воробушек летит,

Хвостиком вертит,

А вы, люди, знайте,

Столы засилайте,

Гостей принимайте,

Рождество встречайте!

Коляд, коляд, колядушек

— Хорош с медком оладушек!

А без меду — не таков,

Дайте, тетя, пирогов!

Маленький хлопчик

Сел на снопчик,

В дудочку играет,

Коляду потешает.

Вам звоночками позвоним

С пожеланьем и поклоном.

Мы пришли колядовать,

С Рождеством вас поздравлять!

Пришли святки-колядки

На липовых саночках.

Саночки поломалися,

Рубашечки помаралися,

А колядки потерялися…