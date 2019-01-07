Рождество 2019: лучшие колядки на русском языке

Даже самый маленький знает все традиции Рождества. И одной из главных, конечно же, считаются колядки.
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы засилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!
Коляд, коляд, колядушек
— Хорош с медком оладушек!
А без меду — не таков,
Дайте, тетя, пирогов!
Маленький хлопчик
Сел на снопчик,
В дудочку играет,
Коляду потешает.
Вам звоночками позвоним
С пожеланьем и поклоном.
Мы пришли колядовать,
С Рождеством вас поздравлять!
Пришли святки-колядки
На липовых саночках.
Саночки поломалися,
Рубашечки помаралися,
А колядки потерялися…