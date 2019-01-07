С Рождеством Христовым 2019: классические украинские колядки

Настала пора, когда колядки на Рождество снова зазвучат во всех домах и на всех улицах. Мы подготовили для тебя замечательные рождественские колядки, песни и стихи для детей и взрослых! Встречай начало 2019 с настоящим праздничным настроением.
Колядин, колядин,
а я в батька один,
По колінця кожушок,
дайте, дядьку, п’ятачок.
А п’ятак недорогий,
дайте тітко, ще й другий.
З святим вечором!
Колядин, колядин,
а я в батька один,
У новенькім кожушку,
винесіть пампушку.
Будьте здорові!
Колядин, колядин,
а я в батька один,
Коротенька курточка,
дайте, бабцю, бубличка.
З святим вечором!
Я маленький сівачок,
дайте грошей в кулачок
Не давайте копійки,
бо дрантиві кишеньки.
Будьте, дядечку, гонорові,
дайте гроші паперові.
Новий рік нам появився на місці старого.
Нехай він нам принесе добра, щастя, всього.
А старий рік хай ніколи назад не вертає.
А новий рік нехай вам пронесе здоров’я, сили.
Щоб ви вуйку і ви цьоцю, ще 100 літ прожили.
Сію жито і пшеницю, щоб дав Бог густі пашницю
Хочу вам на Новий рік, щоб щасливим був ваш вік
Щоби вам з роси й води пішли сташки й гарбузи
Щоб вас бог в опіці мав, кожну напасть відвертав
Будьте щасні ви і діти, будьте гожі, мов ті квіті.
По всьому світі стала новина
Діва-Марія сина родила
В яслях положила, сінцем притрусила/
Господнього Сина. (2 рази)
Діва Марія Бога просила
Чим же я буду сина сповивать
Ти небесний царю пришли мені дари/
Всьому дому господарю. (2 рази)
Зійшли янголи з неба до землі
Принесли дари Діві Марії
Три свічі воскові /
Ще й ризи шовкові Ісусові Христові. (2 рази)
Колядин-день,
Дайте вдень,
А ввечері не прийду —
Колядочку загублю.
Колядую-дую,
Де ковбасу чую,
Там і заночую.
Щедрику-ведрику
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски.
Скоріше давайте,
Нас не забаряйте,
Бо короткі свитки,
Та й померзли литки
Собаки ірвуть,
Стоять не дають.
Коляд, коляд, коляда!
Дід на бабцю погляда,
Бабця ж і не дивиться,
Все на діда кривиться!
Ой, дідусю, не журись!
На онуків лиш дивись!
Відмикай-но сундучок
Та давай нам п’ятачок!
А ти ж, бабцю, не жартуй
Та скоріше стіл готуй!
Бо ж колядка над двором!
Всіх вітаємо з Різдвом!
Ми вам, рідні, колядуєм,
Дуже любим і цілуєм!
Зичим щиро вам здоров’я,
Жити довго і з любов’ю!