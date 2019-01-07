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Понедельник, 07.01.2019
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С Рождеством Христовым 2019: классические украинские колядки
С Рождеством Христовым 2019: классические украинские колядки

С Рождеством Христовым 2019: классические украинские колядки

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С Рождеством Христовым 2019: классические украинские колядки
08:01 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Здесь вы сможете найти колядки на украинском языке, предназначены, как для детей, так и для взрослых,

Настала пора, когда колядки на Рождество снова зазвучат во всех домах и на всех улицах. Мы подготовили для тебя замечательные рождественские колядки, песни и стихи для детей и взрослых! Встречай начало 2019 с настоящим праздничным настроением.

 

Колядин, колядин,

а я в батька один,

По колінця кожушок,

дайте, дядьку, п’ятачок.

А п’ятак недорогий,

дайте тітко, ще й другий.

З святим вечором!

Колядин, колядин,

а я в батька один,

У новенькім кожушку,

винесіть пампушку.

Будьте здорові!

Колядин, колядин,

а я в батька один,

Коротенька курточка,

дайте, бабцю, бубличка.

З святим вечором!

 

Я маленький сівачок,

дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

бо дрантиві кишеньки.

Будьте, дядечку, гонорові,

дайте гроші паперові.

Новий рік нам появився на місці старого.

Нехай він нам принесе добра, щастя, всього.

А старий рік хай ніколи назад не вертає.

А новий рік нехай вам пронесе здоров’я, сили.

Щоб ви вуйку і ви цьоцю, ще 100 літ прожили.

Сію жито і пшеницю, щоб дав Бог густі пашницю

Хочу вам на Новий рік, щоб щасливим був ваш вік

Щоби вам з роси й води пішли сташки й гарбузи

Щоб вас бог в опіці мав, кожну напасть відвертав

Будьте щасні ви і діти, будьте гожі, мов ті квіті.

 

По всьому світі стала новина

Діва-Марія сина родила

В яслях положила, сінцем притрусила/

Господнього Сина. (2 рази)

Діва Марія Бога просила

Чим же я буду сина сповивать

Ти небесний царю пришли мені дари/

Всьому дому господарю. (2 рази)

Зійшли янголи з неба до землі

Принесли дари Діві Марії

Три свічі воскові /

Ще й ризи шовкові Ісусові Христові. (2 рази)

 

Колядин-день,

Дайте вдень,

А ввечері не прийду —

Колядочку загублю.

Колядую-дую,

Де ковбасу чую,

Там і заночую.

 

Щедрику-ведрику

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски.

Скоріше давайте,

Нас не забаряйте,

Бо короткі свитки,

Та й померзли литки

Собаки ірвуть,

Стоять не дають.

 

Коляд, коляд, коляда!

Дід на бабцю погляда,

Бабця ж і не дивиться,

Все на діда кривиться!

Ой, дідусю, не журись!

На онуків лиш дивись!

Відмикай-но сундучок

Та давай нам п’ятачок!

А ти ж, бабцю, не жартуй

Та скоріше стіл готуй!

Бо ж колядка над двором!

Всіх вітаємо з Різдвом!

Ми вам, рідні, колядуєм,

Дуже любим і цілуєм!

Зичим щиро вам здоров’я,

Жити довго і з любов’ю!

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Праздник, Поздравление, Рождество, Рождество Христово, Поздравления с Рождеством, 2019, Рождество 2019, Прздравления.
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