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С Рождеством 2019: самые красивые и короткие колядки на украинском

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С Рождеством 2019: самые красивые и короткие колядки на украинском
17:32 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Простые и короткие колядки, которые легко запомнить.

Новый год 2019 уже встретили, а впереди еще одно семейный праздник, когда собираются все дорогие сердцу люди за столом, когда все колядуют и рассказывают все новые истории – Рождество!

 

Ми колядували,

Ми вас віншували,

Нам ні пиріжечка,

Нам ні шеляжечка,

Нічого не дали.

Посунемо далі;

Де пиріг почуєм,

Там заколядуєм.

 

Ой в ліску, в ліску листя на грабі.

Заколядуймо ми своїй бабі,

У нашої бабці добрая душа,

Винесе вона цілого книша,

До того книша ціла ковбаса.

 

Ой, Ісусе любий, кращий, як ті квіти,

Пригорни до себе нині українські діти.

Щоби були добрі, щоби були щасні,

І розумні, і здорові, мов ті квіти красні.

Ти, Дитино Божа, на пахучім сіні,

Дай нам щастя й кращу долю рідній Україні.

 

Ой дай, Боже, святок діждати,

Підем до діда колядувати.

А в нашого діда є багато хліба:

Два стіжки жита, а третя пшениця

На палянці,

А четвертий гречки на гречаники.

А пятий — вівса. Та й колядка вся.

 

Я маленький хлопчик,

Сів собі на стовпчик,

В сопілочку граю,

Діток забавляю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте.

Яблучка, горішки —

Це мої потішки.

З Святим вечором!

 

По цьому дому, по веселому,

Чи дозволите колядувати,

Колядувати, ваш дім звеселяти,

Діточок збудити, діточок збудити,

Христа славити?!

 

Колядина, Колядина,

а я дівчина-калина,

Чобітки корковенькі,

будьте з святом здоровенькі!

 

Бігла Маруся по льоду.
Загубила коляду.
Ти, Олено, не гуляй
Та коляду пошукай.
Будьте здорові, з Різдвом!

Яскрава зiрочка зiйшла,

свята вечеря пiдiйшла,

кутя, вареники, грибочки,

квасоля, риба, огiрочки.

Нехай лунає в хатi смiх.

Вітаємо з Різдвом усіх.

Під ногами сніг рипучий,
Вітер стріхи обміта:
Нині день ясний, блискучий —
День Народження Христа!

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Праздник, Рождество, Рождество Христово, 2019, Рождество 2019, Рождество Христово 2019.
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