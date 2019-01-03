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Четверг, 03.01.2019
Что больше всего беспокоит украинцев: результаты опроса
Что больше всего беспокоит украинцев: результаты опроса
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Что больше всего беспокоит украинцев: результаты опроса

Что больше всего беспокоит украинцев: результаты опроса
15:46 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Многих граждан волнует война на Донбассе, рост тарифов и маленькие зарплаты.

Украинцев больше всего волнует война на Донбассе и низкий уровень зарплат и пенсий.

Такие данные опроса общественного мнения представлены сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Проблемами, которые сегодня волнуют украинцев больше всего, являются военный конфликт на востоке Украины (назвали 58% опрошенных), низкий уровень зарплат и пенсий (57%), повышение тарифов на коммунальные услуги (52%), повышение цен на основные товары, инфляция (35,9%), безработица, отсутствие работы (25,2%); взяточничество и коррупция во власти (23,3%), а также невозможность получить качественное медицинское обслуживание (17%)", - говорится в пресс-релизе по результатам исследование. В то же время, введение военного положения в стране поддерживали 24,9% опрошенных, не поддержали - 64,8%.

При этом считают, что введение военного положения помогло способствовать урегулированию ситуации на востоке страны только 14,1%, что не помогло - 71,9%.

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Также, согласно результатам опроса, подавляющее большинство респондентов (78,2%) указало, что введение военного положения в Украине никоим образом не повлияло на их желание голосовать на президентских выборах 2019 года.

Опрос общественного мнения проводили с 16 по 22 декабря 2018 года совместно Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени А.Яременко. Опрос охватил всю территорию страны (за исключением временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым).

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Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и региону. Всего было опрошено 2045 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95% не превышают 2,2%. Уровень кооперации респондентов составляет 57%. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз".

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Зарплата, Тарифы, Пенсии, Война на Донбассе.
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