Рождество 2019: лучшие колядки к этому празднику

На Рожество наши предки колядовали и гадали, а также обращали внимание на погодные приметы. Часть традиций сохранились и по сей день.
Коляд, коляд, колядушек —
Хорош с медком оладушек!
А без меду — не таков,
Дайте, тетя, пирогов!
Не дашь мне ватрушки –
Получишь по макушке!
Не дашь пирога –
Уведу корову за рога!
Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!
Месяц в небе засиял,нам путь-дорогу указал
Верхнюю-нижнюю – к дому ближнюю.
Выдь, хозяин на крыльцо, налей в чарочку винцо.
Мы вино не выпьем – по губам помажем,
По губам помажем – про твой дом расскажем.
В доме твоем – четыре угла,
В каждом углу – три молодца:
Добро, Уют, Покой живут.
Из угла в угол ходит девица -
По полу коса стелется -
Зовётся девица – Любовь,
На ней и держится твой кров!
Коль нас ты щедро наградишь,-
Счастье в доме сохранишь!
Уйдем с дарами со двора -
Полны будут закрома!
Хоть конфетку, хоть пятак -
Не уйдем мы просто так!!!
Колядую, колядую
Я зайду в избу любую.
Попрошу хозяйку
Сладостей давай-ка.
И печенья, и конфет,
И с орехами щербет,
И халву, и шоколад,
Пастилу и мармелад,
Вкусное пирожное,
Сладкое мороженое
Мы и сами будем есть
И друг друга угощать
А хозяйку, а хозяйку
Добрым словом поминать!
Коляда, коляда,
Накануне Рождества!
Тетенька добренька,
Пирожка-то сдобненька
Не режь, не ломай,
Поскорее подавай,
Двоим, троим,
Давно стоим,
Да не выстоим!
Печка-то топиться,
Пирожка-то хочется!