Рождество 2019: лучшие колядки к этому празднику

Новости Украины: Колядка - это обрядовая песня с пожеланиями богатства, доброго здоровья, хорошего урожая.

На Рожество наши предки колядовали и гадали, а также обращали внимание на погодные приметы. Часть традиций сохранились и по сей день.

Коляд, коляд, колядушек —

Хорош с медком оладушек!

А без меду — не таков,

Дайте, тетя, пирогов!

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога!

Господин, господа,

Господинова жена,

Двери отворите

И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

Месяц в небе засиял,нам путь-дорогу указал

Верхнюю-нижнюю – к дому ближнюю.

Выдь, хозяин на крыльцо, налей в чарочку винцо.

Мы вино не выпьем – по губам помажем,

По губам помажем – про твой дом расскажем.

В доме твоем – четыре угла,

В каждом углу – три молодца:

Добро, Уют, Покой живут.

Из угла в угол ходит девица -

По полу коса стелется -

Зовётся девица – Любовь,

На ней и держится твой кров!

Коль нас ты щедро наградишь,-

Счастье в доме сохранишь!

Уйдем с дарами со двора -

Полны будут закрома!

Хоть конфетку, хоть пятак -

Не уйдем мы просто так!!!

Колядую, колядую

Я зайду в избу любую.

Попрошу хозяйку

Сладостей давай-ка.

И печенья, и конфет,

И с орехами щербет,

И халву, и шоколад,

Пастилу и мармелад,

Вкусное пирожное,

Сладкое мороженое

Мы и сами будем есть

И друг друга угощать

А хозяйку, а хозяйку

Добрым словом поминать!

Коляда, коляда,

Накануне Рождества!

Тетенька добренька,

Пирожка-то сдобненька

Не режь, не ломай,

Поскорее подавай,

Двоим, троим,

Давно стоим,

Да не выстоим!

Печка-то топиться,

Пирожка-то хочется!