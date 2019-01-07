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Рождество 2019: лучшие колядки на русском языке
Рождество 2019: лучшие колядки на русском языке

Рождество 2019: колядки на русском языке для родных и близких

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Рождество 2019: колядки на русском языке для родных и близких
12:19 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Самая главная цель колядок – прославить Рождество, поздравить хозяев дома и пожелать доброго урожая и благополучия в семье.

Рождество Христово всегда было богато на обычаи. К самым древним традициям относятся рождественские песнопения – колядки. Считается, что пошли они еще от язычества, а с приходом христианства просто несколько видоизменились.

Маленький хлопчик

Сел на снопчик.

В дудочку играет,

Колядку потешает.

Щедрик-Петрик,

Дай вареник,

Ложечку кашки,

Кольцо колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей.

 

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога!

 

Так повелось на белом свете

Уж много лет подряд

В такой чудный, добрый вечер

С небес к нам ангелы летят.

Они несут добро, надежду,

Благословенье в каждый дом.

Всех с новым годом поздравляю

И с благодатным рождеством!

Що в дядька, дядька

Три стоги стоять.

Один стіг пшениці —

На паляниці,

Другий стіг гречки

На варенички,

А третій овса,

Та й колядка вся.

 

Щедрик- щедрик!

Дайте вареник,

Чашечку кашки,

Кружок колбаски.

Да еще мало —

Дайте мне сала!

 

Нынче Ангел нам спустился

И пропел: "Христос родился!".

Мы пришли Христа прославить,

А вас с праздником поздравить.

Вот идём мы, пастухи,

Прощены нам все грехи.

К дому путь свой правим,

Христа Бога славим.

 

На новое вам лето,

На красное вам лето!

Куда конь хвостом –

Туда жито кустом.

Куда коза рогом –

Туда сено стогом.

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом,

Со всем родом!

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