Рождество 2019: колядки на русском языке для родных и близких

Рождество Христово всегда было богато на обычаи. К самым древним традициям относятся рождественские песнопения – колядки. Считается, что пошли они еще от язычества, а с приходом христианства просто несколько видоизменились.
Маленький хлопчик
Сел на снопчик.
В дудочку играет,
Колядку потешает.
Щедрик-Петрик,
Дай вареник,
Ложечку кашки,
Кольцо колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей.
Не дашь мне ватрушки –
Получишь по макушке!
Не дашь пирога –
Уведу корову за рога!
Так повелось на белом свете
Уж много лет подряд
В такой чудный, добрый вечер
С небес к нам ангелы летят.
Они несут добро, надежду,
Благословенье в каждый дом.
Всех с новым годом поздравляю
И с благодатным рождеством!
Що в дядька, дядька
Три стоги стоять.
Один стіг пшениці —
На паляниці,
Другий стіг гречки
На варенички,
А третій овса,
Та й колядка вся.
Щедрик- щедрик!
Дайте вареник,
Чашечку кашки,
Кружок колбаски.
Да еще мало —
Дайте мне сала!
Нынче Ангел нам спустился
И пропел: "Христос родился!".
Мы пришли Христа прославить,
А вас с праздником поздравить.
Вот идём мы, пастухи,
Прощены нам все грехи.
К дому путь свой правим,
Христа Бога славим.
На новое вам лето,
На красное вам лето!
Куда конь хвостом –
Туда жито кустом.
Куда коза рогом –
Туда сено стогом.
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько елок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом,
Со всем родом!