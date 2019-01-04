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Смс с Рождеством Христовым 2019: короткие поздравления
Смс с Рождеством Христовым 2019: короткие поздравления

Смс с Рождеством Христовым 2019: короткие поздравления

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Смс с Рождеством Христовым 2019: короткие поздравления
07:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Большой праздник, во время которого принято вспоминать о том хорошем, что у нас есть, признаваться в любви и говорить спасибо нашим родным и друзьям за то, что они у нас есть.

Рождество Христово – самый светлый и добрый праздник в году. Он объединяет и собирет за праздничным столом, на котором уже стоят 12 блюд, без которых невозможно представить Святвечер, всех родных и близких. Но иногда дорогие сердцу люди находятся далеко, а им тоже так хочется передать частичку тепла в этот день. В таком случае отправьте короткое поздравление с Рождеством 2019 и будьте уверены, что этим милым поздравлением вызовете улыбку и добрые мысли у адресата.

С Рождеством вас поздравляю,

От души добра желаю.

Пусть случится волшебство,

Ведь на то и Рождество.

Пусть исполнятся мечты.

Вам здоровья, красоты

И чудес сплошных желаю.

Будет так, я точно знаю!

Желаю в Рождество Христово,

Чтоб были все у вас здоровы,

Чтоб Вифлеемская звезда

К добру и счастью вас вела!

Радуйтесь все люди,

Ангел прилетел,

Рождественскую песню

Вам пропеть хотел.

Чтоб добрыми были,

Близких любили,

Веру берегли,

Ближним помогли.

С Рождеством! Вам тепла и улыбок счастливых,

Настоящих чудес, красоты, волшебства,

Много радостных дней и побед справедливых!

Бог приходит к нам в дом — час настал торжества!

Рождественского счастья,

Большой любви, добра,

Пусть вмиг и в одночасье

Придет тепло в сердца.

Рождество стучится в дом,

Мир, покой пусть будет в нём.

Счастье чтоб не покидало,

Вас удача только настигала.

Беды, скука мимо шли,

Исполнялись чтоб мечты!

В этот дивный вечерок,

Не забудь, на дверь — венок!

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