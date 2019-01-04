Смс с Рождеством Христовым 2019: короткие поздравления

Рождество Христово – самый светлый и добрый праздник в году. Он объединяет и собирет за праздничным столом, на котором уже стоят 12 блюд, без которых невозможно представить Святвечер, всех родных и близких. Но иногда дорогие сердцу люди находятся далеко, а им тоже так хочется передать частичку тепла в этот день. В таком случае отправьте короткое поздравление с Рождеством 2019 и будьте уверены, что этим милым поздравлением вызовете улыбку и добрые мысли у адресата.
С Рождеством вас поздравляю,
От души добра желаю.
Пусть случится волшебство,
Ведь на то и Рождество.
Пусть исполнятся мечты.
Вам здоровья, красоты
И чудес сплошных желаю.
Будет так, я точно знаю!
Желаю в Рождество Христово,
Чтоб были все у вас здоровы,
Чтоб Вифлеемская звезда
К добру и счастью вас вела!
Радуйтесь все люди,
Ангел прилетел,
Рождественскую песню
Вам пропеть хотел.
Чтоб добрыми были,
Близких любили,
Веру берегли,
Ближним помогли.
С Рождеством! Вам тепла и улыбок счастливых,
Настоящих чудес, красоты, волшебства,
Много радостных дней и побед справедливых!
Бог приходит к нам в дом — час настал торжества!
Рождественского счастья,
Большой любви, добра,
Пусть вмиг и в одночасье
Придет тепло в сердца.
Рождество стучится в дом,
Мир, покой пусть будет в нём.
Счастье чтоб не покидало,
Вас удача только настигала.
Беды, скука мимо шли,
Исполнялись чтоб мечты!
В этот дивный вечерок,
Не забудь, на дверь — венок!