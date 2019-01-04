Скачать
Пятница, 04.01.2019
Официальные курсы Национального банка Украины на 4 января
Официальные курсы Национального банка Украины на 4 января
Помпео сообщил, что США выводят войска из Сирии
Помпео сообщил, что США выводят войска из Сирии
UFC. Расписание турниров на апрель-июнь 2019 года
UFC. Расписание турниров на апрель-июнь 2019 года
Лучшие способы поднять настроение зимой
Лучшие способы поднять настроение зимой

Супрун объяснили, почему ее вызывают в суд

Супрун объяснили, почему ее вызывают в суд
05:55 Сегодня Телеграф pravda Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Ульяна Супрун заявила, что ей специально присылают повестку в суд поздно, чтобы подставить.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что юристы Минздрава каждую неделю по 20 раз находятся в судах. Об этом она сказала на брифинге во Львове 3 января.

"Юридический департамент Минздрава каждую неделю по 20 раз находится в судах по делам, которые подают уволенные за коррупцию руководители больниц, ректоры медуниверситетов, а также, как в данном случае, депутаты", - заявила и.о. министра.

Последний раз, по словам Супрун, ее вызвали в Печерский райсуд Киева из-за заявления народного депутата Сергея Власенко и Счетной палаты.

"Вчера уже под вечер, где-то в 17 часов пришли два письма, в которых были пять вызовов в Печерский суд из-за "совершенных мною административных правонарушений". Они были поданы депутатом в связи с тем, что в министерстве якобы вовремя не ответили на его запросы", - рассказала Супрун.

Она добавила, что на четырех из заявлений была дата 4 декабря, на одном – 19 декабря.

"Но почему-то нам их выслали только 29 декабря, что можно проследить на сайте Укрпочты", - сказала Супрун и отметила, что появиться на заседании суда она уже не могла, поскольку уезжала во Львов.

"Так выглядит, что это было умышленно сделано, чтобы я не смогла прийти, чтобы суд мог решать против меня, мотивируя, что я не явилась в суд",- сказала она.

По словам Супрун, это уже происходит не впервые.

"Надеюсь, когда пройдет реформа судебной системы, такие решения не будут приниматься в последние минуты. Было бы хорошо знать заранее, когда будет рассматриваться дело, чтобы вовремя задействовать адвоката и тому подобное", - подытожила руководитель Минздрава.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Ульяна Супрун, Супрун вызвали в суд, Зачем Супрун вызвали в суд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль: события матча
02 Группа KAZKA побила очередной рекорд по просмотрам в YouTube
03 Из бюджета Украины потратят ₴2,3 млрд на выборы
04 "Край света" оказался единым космическим телом
05 МЭРТ в 2018 году привлекло на 50% больше международной технической помощи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выплаты пенсий за январь 2019 года: все согласно графику
Выплаты пенсий за январь 2019 года: все согласно графику
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
Украину заморозит и заметет снегом
Экс-участница группы &quot;ВИА-Гра&quot; поделилась свадебными снимками
Экс-участница группы "ВИА-Гра" поделилась свадебными снимками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь