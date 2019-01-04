Супрун объяснили, почему ее вызывают в суд

Новости Украины: Ульяна Супрун заявила, что ей специально присылают повестку в суд поздно, чтобы подставить.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что юристы Минздрава каждую неделю по 20 раз находятся в судах. Об этом она сказала на брифинге во Львове 3 января.

"Юридический департамент Минздрава каждую неделю по 20 раз находится в судах по делам, которые подают уволенные за коррупцию руководители больниц, ректоры медуниверситетов, а также, как в данном случае, депутаты", - заявила и.о. министра.

Последний раз, по словам Супрун, ее вызвали в Печерский райсуд Киева из-за заявления народного депутата Сергея Власенко и Счетной палаты.

"Вчера уже под вечер, где-то в 17 часов пришли два письма, в которых были пять вызовов в Печерский суд из-за "совершенных мною административных правонарушений". Они были поданы депутатом в связи с тем, что в министерстве якобы вовремя не ответили на его запросы", - рассказала Супрун.

Она добавила, что на четырех из заявлений была дата 4 декабря, на одном – 19 декабря.

"Но почему-то нам их выслали только 29 декабря, что можно проследить на сайте Укрпочты", - сказала Супрун и отметила, что появиться на заседании суда она уже не могла, поскольку уезжала во Львов.

"Так выглядит, что это было умышленно сделано, чтобы я не смогла прийти, чтобы суд мог решать против меня, мотивируя, что я не явилась в суд",- сказала она.

По словам Супрун, это уже происходит не впервые.

"Надеюсь, когда пройдет реформа судебной системы, такие решения не будут приниматься в последние минуты. Было бы хорошо знать заранее, когда будет рассматриваться дело, чтобы вовремя задействовать адвоката и тому подобное", - подытожила руководитель Минздрава.