СБУ расследует попытку захвата власти в Украине

Новости Украины: СБУ ведет расследование о попытке захвата власти в Украине Первым национальным украинским конгрессом.

Служба безопасности Украины (СБУ) ведет расследование по делу о попытке захвата власти в связи с проведением в Праге Первого национального украинского конгресса (ПНУК) в мае 2018 года.

Об этом говорится в материалах судебного дела, которые опубликованы 2 января в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, что с 24-го по 26 мая на конференции ПНУК в Праге (Чехия) было провозглашено, что "Верховная Рада, Генпрокуратура Украины (включая военную прокуратуру) и МВД нелегитимны и являются преступными организациями, а ПНУК – единственный легитимный законодательный орган власти Украины".

Участники ПНУК объявили о создании своей судебной ветви власти "Украинского народного трибунала" и собственной спецслужбы "Тайная экзекьюта", которая должна отвечать за исполнение приговоров.

При этом все члены конгресса должны помогать спецслужбе устранять политических деятелей. Также было объявлено о создании Украинской народной армии (УНА) и ряда парамилитарных структур. Задачей УНА является силовое противостояние Нацгвардии и Нацполиции для свержения конституционного строя.

По данным СБУ, УНА формирует пять территориальных "легионов". Наиболее быстро происходит формирование УНА "Центр", подразделения которого действуют на территории Киева, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской областей и города Кременчуга.

На странице ПНУК в Facebook говорится, что лидер ПНУК – Рустам Ташбаев.

Единым кандидатом в президенты Украины от ПНУК предлагали кандидатуру активиста Евромайдана Ивана Бубенчика. Однако 1 ноября они выразили ему недоверие. В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flight Бубенчик сообщил, что утром 20 февраля 2014 года убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута".

"Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – рассказал активист. В апреле 2018 года Бубенчика задержали при попытке выехать в Польшу и доставили в Печерский райсуд Киева.

В Генеральной прокуратуре пояснили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего. Обвинение требовало ареста подозреваемого. Прокуратура сняла с Бубенчика подозрение в умышленном убийстве и отозвала ходатайство об аресте. В тот же день ему сообщили о новом подозрении – по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Замгенпрокурора Украины Анжела Стрижевская 24 апреля заявила, что объективных доказательств причастности Бубенчика к убийству силовиков у следствия нет. В мае Бубенчика отпустили на поруки внефракционных нардепов Олега Петренко и Андрея Денисенко. Активиста обязали сдать загранпаспорт.