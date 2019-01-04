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Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы

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Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
09:40 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Украине в ближайшие дни ожидается сильный снег, местами с дождем, метели и гололед, а на рождественские праздники, 6 и 7 января, придет резкое похолодание, местами столбики термометров опустятся до 15 градусов мороза.

В ближайшие сутки, 4 января, погоду юго-восточной части Украины будет определять активный циклон, который обусловит там ухудшение погоды; на остальную часть территории страны распространится более холодный воздух.

Как сообщает Укргидрометцентр, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму ночью ожидаются небольшие осадки, днем сложные погодные условия: значительный снег, местами с дождем, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, порывы северо-восточного ветра 15-20м/с, в Приазовье - до 25м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. На остальной территории Украины местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12м/с, в Одесской и Николаевской областях - порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в центральных и северных областях местами 12°; днем 0-5° мороза.

На дорогах Украины гололедица. В Киеве - местами небольшой снег, на дорогах гололедица; температура ночью 6-8° мороза, днем 1-3° мороза.

Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год

Прогноз погоды на 4 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 4 января:

  • Ужгород – снег, ночью -5...-7, днем  -1...-3
  • Львов – снег, ночью -4...-6, днем -2...-4
  • Ивано-Франковск – снег, ночью -5...-7, днем -3...-5
  • Тернополь – снег, ночью -4...-6, днем -2...-4
  • Черновцы –  снег, ночью -3...-5, днем -1...-3
  • Хмельницкий – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3
  • Луцк – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3
  • Ровно –   снег, ночью -3...-5, днем -1...-3
  • Житомир – снег, ночью -5...-7, днем  -1...-3
  • Винница –  снег, ночью -5...-7, днем  -1...-3
  • Одесса –  пасмурно, ночью -2...-4, днем 0...+2
  • Николаев – снег, ночью -1...-3, днем 0...-2
  • Херсон –  дождь со снегом, ночью -1...-3, днем -1...+1
  • Симферополь – дождь со снегом, ночью -1...+1, днем 0...+2
  • Кропивницкий –пасмурно, ночью -8...-10, днем  -1...-3
  • Черкассы – пасмурно, ночью -7...-9, днем  -1...-3
  • Чернигов – снег, ночью -5...-7, днем  -1...-3
  • Сумы – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Полтава – снег, ночью -7...-9, днем -2...-4
  • Днепр – сильный снег с дождем, ночью -5...-7, днем  -1...-3
  • Запорожье – сильный снег с дождем, ночью -1...-3, днем -1...+1
  • Донецк –  сильный снег с дождем, ночью -1...-3, днем -1...+1
  • Луганск – сильный снег с дождем, ночью -1...-3, днем -1...+1
  • Харьков – сильный снег с дождем, ночью -1...-3, днем 0...-2
  • Киев – снег, ночью -6...-8, днем -1...-3

В субботу, 5 января, ночью в западных и восточных областях Украины, днем в западных и в большинстве северных временами снег, на остальной территории - без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10° мороза, в Карпатах 11-16°; днём 1-6° мороза, на крайнем юге около 0°. В Киеве 5 января ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8° мороза, днём 3-5° мороза.

Прогноз погоды на 5 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 5 января:

  • Ужгород – снег, ночью -6...-8, днем  -2...-4
  • Львов – снег, ночью -6...-8, днем -1...-3
  • Ивано-Франковск – снег, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Тернополь – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3
  • Черновцы –  снег, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Хмельницкий – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4
  • Луцк – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Ровно –  снег, ночью -6...-8, днем  -2...-4
  • Житомир – снег, ночью -6...-8, днем  -2...-4
  • Винница –  снег, ночью -7...-9, днем  -1...-3
  • Одесса –  ясно, ночью -4...-6, днем -1...+1
  • Николаев – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Херсон –  ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1
  • Симферополь – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1
  • Кропивницкий –ясно, ночью -6...-8, днем  -2...-4
  • Черкассы – ясно, ночью -8...-10, днем  -3...-5
  • Чернигов – снег, ночью -7...-9, днем -2...-4
  • Сумы – пасмурно, ночью -8...-10, днем -3...-5
  • Полтава –пасмурно, ночью -6...-8, днем -3...-5
  • Днепр – пасмурно, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Запорожье – пасмурно, ночью -6...-8, днем -2...-4
  • Донецк –  пасмурно, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Луганск – пасмурно, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Харьков – пасмурно, ночью -7...-9, днем -3...-5
  • Киев – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

В Украине на рождественские праздники, 6 и 7 января, придет резкое похолодание, а столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза.  Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook. По ее словам, в Сочельник и Рождество в Украине будет едва ли не самая холодная погода во всей Европе.

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Синоптик отметила, что морозы придут в Украину, а в большинстве областей будет падать снег. Поэтому на праздники украинцы получат настоящую морозную погоду.

"В дальнейшем похолодание усилится и на Сочельник и Рождество может врезать до -8-11 градусов мороза",– отметила Диденко.

6 января сохранится облачная погода. В западных, ночью в восточных, днем и в большинстве северных областей и на Правобережье, в Крыму, Приазовье, днем и в восточных областях временами снег; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 5-10° мороза, в Карпатах, 6 января и на Левобережье местами 11-16°; днем 1-6° мороза, на крайнем юге около 0°.

На протяжении 6 января в Киеве сохранится облачная погода. 5 января ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, в течение суток 6 января умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 5-10° мороза (5 января местами до 13°), днем 1-6° мороза.

Прогноз погоды на 6 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 6 января:

  • Ужгород – снег, ночью -6...-8, днем  -2...-4
  • Львов – снег, ночью -6...-8, днем -1...-3
  • Ивано-Франковск – снег, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Тернополь – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Черновцы –  снег, ночью -9...-11, днем -2...-4
  • Хмельницкий – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4
  • Луцк – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Ровно –  снег, ночью -6...-8, днем  -2...-4
  • Житомир – снег, ночью -6...-8, днем  -2...-4
  • Винница –  снег, ночью -7...-9, днем  -1...-3
  • Одесса –  снег, ночью -4...-6, днем -1...+1
  • Николаев – ясно, ночью -7...-9, днем -2...-4
  • Херсон –  пасмурно, ночью -5...-7, днем -1...+1
  • Симферополь – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1
  • Кропивницкий –снег, ночью -9...-11, днем  -2...-4
  • Черкассы – снег, ночью -11...-13, днем  -5...-7
  • Чернигов –ясно, ночью -9...-11, днем -4...-6
  • Сумы –ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7
  • Полтава –пасмурно, ночью -11...-13, днем -5...-7
  • Днепр – пасмурно, ночью -9...-11, днем -4...-6
  • Запорожье – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4
  • Донецк –  снег, ночью -8...-10, днем -3...-5
  • Луганск – снег, ночью -10...-12, днем -4...-6
  • Харьков – снег, ночью -11...-13, днем -5...-7
  • Киев – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

7 января в Украине небольшой снег, 8 января в западных, северных и центральных областях без существенных осадков.

Температура ночью и днем 6-12° мороза, в южных областях днем 2-7° мороза (ночью 8 января, кроме юга, 9-15° мороза, в Карпатах и на севере Левобережья до 18° мороза). В Крыму снег; температура ночью и днем 2-7° мороза (днем 7 января около 0°).

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На Рождество, 7 января, в Киеве ожидается небольшой снег, 8 января без существенных осадков. Температура ночью и днем 7-12° мороза, ночью 8 января до 15° мороза.

Прогноз погоды на 7 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 7 января:

  • Ужгород – ясно, ночью -7...-9, днем  -5...-7
  • Львов – снег, ночью и днем -6...-8
  • Ивано-Франковск – снег, ночью и днем -6...-8
  • Тернополь – снег, ночью и днем -6...-8
  • Черновцы –  снег, ночью -6...-8, днем -8...-10
  • Хмельницкий – снег, ночью и днем -7...-9
  • Луцк – ясно, ночью и днем -5...-7
  • Ровно –  ясно, ночью и днем -6...-8
  • Житомир – ясно, ночью и днем -7...-9
  • Винница –  снег, ночью и днем -7...-9 
  • Одесса –  снег, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Николаев – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5
  • Херсон –  снег, ночью -6...-8, днем -3...-5
  • Симферополь – снег, ночью -3...-5, днем 0...+2
  • Кропивницкий – снег, ночью и днем -7...-9
  • Черкассы – снег, ночью и днем -8...-10
  • Чернигов –ясно, ночью и днем -8...-10
  • Сумы –ясно, ночью и днем -9...-11
  • Полтава –снег, ночью и днем -8...-10
  • Днепр – снег, ночью -7...-9, днем -6...-8
  • Запорожье – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5
  • Донецк –  снег, ночью и днем -5...-7
  • Луганск – снег, ночью и днем -6...-8
  • Харьков –  снег, ночью и днем -7...-9
  • Киев – снег, ночью и днем -8...-10

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. 

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Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода. В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холоды держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая.

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Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Синоптики, Прогноз погоды, Погода на Рождество, Погода 4 января, Погода 5 января.
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