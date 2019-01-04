Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы

Новости Украины: В Украине в ближайшие дни ожидается сильный снег, местами с дождем, метели и гололед, а на рождественские праздники, 6 и 7 января, придет резкое похолодание, местами столбики термометров опустятся до 15 градусов мороза.

В ближайшие сутки, 4 января, погоду юго-восточной части Украины будет определять активный циклон, который обусловит там ухудшение погоды; на остальную часть территории страны распространится более холодный воздух.

Как сообщает Укргидрометцентр, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму ночью ожидаются небольшие осадки, днем сложные погодные условия: значительный снег, местами с дождем, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, порывы северо-восточного ветра 15-20м/с, в Приазовье - до 25м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. На остальной территории Украины местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12м/с, в Одесской и Николаевской областях - порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в центральных и северных областях местами 12°; днем 0-5° мороза.

На дорогах Украины гололедица. В Киеве - местами небольшой снег, на дорогах гололедица; температура ночью 6-8° мороза, днем 1-3° мороза.

Прогноз погоды на 4 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 4 января:

Ужгород – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3

– снег, ночью -5...-7, днем -1...-3 Львов – снег, ночью -4...-6, днем -2...-4

– снег, ночью -4...-6, днем -2...-4 Ивано-Франковск – снег, ночью -5...-7, днем -3...-5

– снег, ночью -5...-7, днем -3...-5 Тернополь – снег, ночью -4...-6, днем -2...-4

– снег, ночью -4...-6, днем -2...-4 Черновцы – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3

– снег, ночью -3...-5, днем -1...-3 Хмельницкий – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3

– снег, ночью -3...-5, днем -1...-3 Луцк – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3

– снег, ночью -3...-5, днем -1...-3 Ровно – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3

– снег, ночью -3...-5, днем -1...-3 Житомир – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3

– снег, ночью -5...-7, днем -1...-3 Винница – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3

– снег, ночью -5...-7, днем -1...-3 Одесса – пасмурно, ночью -2...-4, днем 0...+2

– пасмурно, ночью -2...-4, днем 0...+2 Николаев – снег, ночью -1...-3, днем 0...-2

– снег, ночью -1...-3, днем 0...-2 Херсон – дождь со снегом, ночью -1...-3, днем -1...+1

– дождь со снегом, ночью -1...-3, днем -1...+1 Симферополь – дождь со снегом, ночью -1...+1, днем 0...+2

– дождь со снегом, ночью -1...+1, днем 0...+2 Кропивницкий –пасмурно, ночью -8...-10, днем -1...-3

–пасмурно, ночью -8...-10, днем -1...-3 Черкассы – пасмурно, ночью -7...-9, днем -1...-3

– пасмурно, ночью -7...-9, днем -1...-3 Чернигов – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3

– снег, ночью -5...-7, днем -1...-3 Сумы – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4

– снег, ночью -5...-7, днем -2...-4 Полтава – снег, ночью -7...-9, днем -2...-4

– снег, ночью -7...-9, днем -2...-4 Днепр – сильный снег с дождем, ночью -5...-7, днем -1...-3

– сильный снег с дождем, ночью -5...-7, днем -1...-3 Запорожье – сильный снег с дождем, ночью -1...-3, днем -1...+1

– сильный снег с дождем, ночью -1...-3, днем -1...+1 Донецк – сильный снег с дождем, ночью -1...-3, днем -1...+1

– сильный снег с дождем, ночью -1...-3, днем -1...+1 Луганск – сильный снег с дождем, ночью -1...-3, днем -1...+1

– сильный снег с дождем, ночью -1...-3, днем -1...+1 Харьков – сильный снег с дождем, ночью -1...-3, днем 0...-2

– сильный снег с дождем, ночью -1...-3, днем 0...-2 Киев – снег, ночью -6...-8, днем -1...-3

В субботу, 5 января, ночью в западных и восточных областях Украины, днем в западных и в большинстве северных временами снег, на остальной территории - без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10° мороза, в Карпатах 11-16°; днём 1-6° мороза, на крайнем юге около 0°. В Киеве 5 января ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8° мороза, днём 3-5° мороза.

Прогноз погоды на 5 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 5 января:

Ужгород – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

– снег, ночью -6...-8, днем -2...-4 Львов – снег, ночью -6...-8, днем -1...-3

– снег, ночью -6...-8, днем -1...-3 Ивано-Франковск – снег, ночью -7...-9, днем -1...-3

– снег, ночью -7...-9, днем -1...-3 Тернополь – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3

– снег, ночью -3...-5, днем -1...-3 Черновцы – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4

– снег, ночью -5...-7, днем -2...-4 Хмельницкий – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

– снег, ночью -6...-8, днем -2...-4 Луцк – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3

– снег, ночью -5...-7, днем -1...-3 Ровно – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

– снег, ночью -6...-8, днем -2...-4 Житомир – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

– снег, ночью -6...-8, днем -2...-4 Винница – снег, ночью -7...-9, днем -1...-3

– снег, ночью -7...-9, днем -1...-3 Одесса – ясно, ночью -4...-6, днем -1...+1

– ясно, ночью -4...-6, днем -1...+1 Николаев – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4

– ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4 Херсон – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1

– ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1 Симферополь – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1

– ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1 Кропивницкий –ясно, ночью -6...-8, днем -2...-4

–ясно, ночью -6...-8, днем -2...-4 Черкассы – ясно, ночью -8...-10, днем -3...-5

– ясно, ночью -8...-10, днем -3...-5 Чернигов – снег, ночью -7...-9, днем -2...-4

– снег, ночью -7...-9, днем -2...-4 Сумы – пасмурно, ночью -8...-10, днем -3...-5

– пасмурно, ночью -8...-10, днем -3...-5 Полтава –пасмурно, ночью -6...-8, днем -3...-5

–пасмурно, ночью -6...-8, днем -3...-5 Днепр – пасмурно, ночью -5...-7, днем -2...-4

– пасмурно, ночью -5...-7, днем -2...-4 Запорожье – пасмурно, ночью -6...-8, днем -2...-4

– пасмурно, ночью -6...-8, днем -2...-4 Донецк – пасмурно, ночью -5...-7, днем -1...-3

– пасмурно, ночью -5...-7, днем -1...-3 Луганск – пасмурно, ночью -5...-7, днем -1...-3

– пасмурно, ночью -5...-7, днем -1...-3 Харьков – пасмурно, ночью -7...-9, днем -3...-5

– пасмурно, ночью -7...-9, днем -3...-5 Киев – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

В Украине на рождественские праздники, 6 и 7 января, придет резкое похолодание, а столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook. По ее словам, в Сочельник и Рождество в Украине будет едва ли не самая холодная погода во всей Европе.

Синоптик отметила, что морозы придут в Украину, а в большинстве областей будет падать снег. Поэтому на праздники украинцы получат настоящую морозную погоду.

"В дальнейшем похолодание усилится и на Сочельник и Рождество может врезать до -8-11 градусов мороза",– отметила Диденко.

6 января сохранится облачная погода. В западных, ночью в восточных, днем и в большинстве северных областей и на Правобережье, в Крыму, Приазовье, днем и в восточных областях временами снег; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 5-10° мороза, в Карпатах, 6 января и на Левобережье местами 11-16°; днем 1-6° мороза, на крайнем юге около 0°.

На протяжении 6 января в Киеве сохранится облачная погода. 5 января ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, в течение суток 6 января умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 5-10° мороза (5 января местами до 13°), днем 1-6° мороза.

Прогноз погоды на 6 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 6 января:

Ужгород – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

– снег, ночью -6...-8, днем -2...-4 Львов – снег, ночью -6...-8, днем -1...-3

– снег, ночью -6...-8, днем -1...-3 Ивано-Франковск – снег, ночью -7...-9, днем -1...-3

– снег, ночью -7...-9, днем -1...-3 Тернополь – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4

– снег, ночью -5...-7, днем -2...-4 Черновцы – снег, ночью -9...-11, днем -2...-4

– снег, ночью -9...-11, днем -2...-4 Хмельницкий – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

– снег, ночью -6...-8, днем -2...-4 Луцк – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3

– снег, ночью -5...-7, днем -1...-3 Ровно – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

– снег, ночью -6...-8, днем -2...-4 Житомир – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

– снег, ночью -6...-8, днем -2...-4 Винница – снег, ночью -7...-9, днем -1...-3

– снег, ночью -7...-9, днем -1...-3 Одесса – снег, ночью -4...-6, днем -1...+1

– снег, ночью -4...-6, днем -1...+1 Николаев – ясно, ночью -7...-9, днем -2...-4

– ясно, ночью -7...-9, днем -2...-4 Херсон – пасмурно, ночью -5...-7, днем -1...+1

– пасмурно, ночью -5...-7, днем -1...+1 Симферополь – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1

– ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1 Кропивницкий –снег, ночью -9...-11, днем -2...-4

–снег, ночью -9...-11, днем -2...-4 Черкассы – снег, ночью -11...-13, днем -5...-7

– снег, ночью -11...-13, днем -5...-7 Чернигов –ясно, ночью -9...-11, днем -4...-6

–ясно, ночью -9...-11, днем -4...-6 Сумы –ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7

–ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7 Полтава –пасмурно, ночью -11...-13, днем -5...-7

–пасмурно, ночью -11...-13, днем -5...-7 Днепр – пасмурно, ночью -9...-11, днем -4...-6

– пасмурно, ночью -9...-11, днем -4...-6 Запорожье – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

– снег, ночью -6...-8, днем -2...-4 Донецк – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

– снег, ночью -8...-10, днем -3...-5 Луганск – снег, ночью -10...-12, днем -4...-6

– снег, ночью -10...-12, днем -4...-6 Харьков – снег, ночью -11...-13, днем -5...-7

– снег, ночью -11...-13, днем -5...-7 Киев – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

7 января в Украине небольшой снег, 8 января в западных, северных и центральных областях без существенных осадков.

Температура ночью и днем 6-12° мороза, в южных областях днем 2-7° мороза (ночью 8 января, кроме юга, 9-15° мороза, в Карпатах и на севере Левобережья до 18° мороза). В Крыму снег; температура ночью и днем 2-7° мороза (днем 7 января около 0°).

На Рождество, 7 января, в Киеве ожидается небольшой снег, 8 января без существенных осадков. Температура ночью и днем 7-12° мороза, ночью 8 января до 15° мороза.

Прогноз погоды на 7 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 7 января:

Ужгород – ясно, ночью -7...-9, днем -5...-7

– ясно, ночью -7...-9, днем -5...-7 Львов – снег, ночью и днем -6...-8

– снег, ночью и днем -6...-8 Ивано-Франковск – снег, ночью и днем -6...-8

– снег, ночью и днем -6...-8 Тернополь – снег, ночью и днем -6...-8

– снег, ночью и днем -6...-8 Черновцы – снег, ночью -6...-8, днем -8...-10

– снег, ночью -6...-8, днем -8...-10 Хмельницкий – снег, ночью и днем -7...-9

– снег, ночью и днем -7...-9 Луцк – ясно, ночью и днем -5...-7

– ясно, ночью и днем -5...-7 Ровно – ясно, ночью и днем -6...-8

– ясно, ночью и днем -6...-8 Житомир – ясно, ночью и днем -7...-9

– ясно, ночью и днем -7...-9 Винница – снег, ночью и днем -7...-9

– снег, ночью и днем -7...-9 Одесса – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4

– снег, ночью -5...-7, днем -2...-4 Николаев – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

– снег, ночью -6...-8, днем -3...-5 Херсон – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

– снег, ночью -6...-8, днем -3...-5 Симферополь – снег, ночью -3...-5, днем 0...+2

– снег, ночью -3...-5, днем 0...+2 Кропивницкий – снег, ночью и днем -7...-9

– снег, ночью и днем -7...-9 Черкассы – снег, ночью и днем -8...-10

– снег, ночью и днем -8...-10 Чернигов –ясно, ночью и днем -8...-10

–ясно, ночью и днем -8...-10 Сумы –ясно, ночью и днем -9...-11

–ясно, ночью и днем -9...-11 Полтава –снег, ночью и днем -8...-10

–снег, ночью и днем -8...-10 Днепр – снег, ночью -7...-9, днем -6...-8

– снег, ночью -7...-9, днем -6...-8 Запорожье – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

– снег, ночью -6...-8, днем -3...-5 Донецк – снег, ночью и днем -5...-7

– снег, ночью и днем -5...-7 Луганск – снег, ночью и днем -6...-8

– снег, ночью и днем -6...-8 Харьков – снег, ночью и днем -7...-9

– снег, ночью и днем -7...-9 Киев – снег, ночью и днем -8...-10

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год.

Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода. В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холоды держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая.