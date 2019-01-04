Рождество 2019 - что нельзя делать 7 января

7 января лучше всего ходить в гости и принимать гостей. Немаловажно, что общаться надо на Рождество лучше только с теми людьми, которые могут принести счастье вам — счастливые семьи, или те семьи у которых ожидается прибавление, или уже родился новый член семьи.
История Рождества
Истоки Рождества известны каждому: по библейской легенде, именно в этот день в Вифлееме на свет появился Христос. Отмечать его рождение начинают в Сочельник — вечером 6 января. Тогда на небе появляется первая звезда — та самая, что некогда привела в Вифлеем волхвов.
Традиции Рождества
По традициям, 6 января женщины целый день готовят праздничный ужин. Также считается, что необходимо приготовить 12 постных блюд в соответствии с количеством апостолов.
За праздничным столом должны собраться только родные и близкие. А главным рождественским блюдом должна быть кутя, которая представляет собой пшеничную или ячменную кашу, смешанную с изюмом, маком, медом и орехами. Также на столе обязательно должен стоять узвар.
Кроме того, перед Рождеством христиане соблюдают длительный сорокадневный рождественский пост, который начинается 28 ноября и заканчивается 7 января. Он установлен для того, чтобы люди физически и духовно очистились покаянием, молитвами и воздержанием от еды, обид, зла и других грехов.
Также, по традициям, в первый день Рождества, 7 января, украинцы всей семьей идут в церковь на праздничную службу, посвященную рождению Иисуса Христа. Возвращаясь из церкви, люди радостно приветствуют друг друга: "Христос родился! Славьте его!".
После окончания церковной службы принято снова возвращаться домой и садится за праздничный стол, который уже не является постным.
Подготовка к православному Рождеству обычно занимает особенное место в душах верующих, ведь это период развития, осмысления происходящего, семейных ценностей, а также большая работа над духовным аспектом жизни. И вот некоторые вещи, которые на Рождество нельзя делать ни в коем случае: