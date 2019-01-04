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Рождество 2019 - что нельзя делать 7 января

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Рождество 2019 - что нельзя делать 7 января
10:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Рождество Христово в жизни многих людей занимает важное место, это праздник любви, тепла, веры, добра и счастья.

7 января лучше всего ходить в гости и принимать гостей. Немаловажно, что общаться надо на Рождество лучше только с теми людьми, которые могут принести счастье вам — счастливые семьи, или те семьи у которых ожидается прибавление, или уже родился новый член семьи.

История Рождества

Истоки Рождества известны каждому: по библейской легенде, именно в этот день в Вифлееме на свет появился Христос. Отмечать его рождение начинают в Сочельник — вечером 6 января. Тогда на небе появляется первая звезда — та самая, что некогда привела в Вифлеем волхвов.

Традиции Рождества

По традициям, 6 января женщины целый день готовят праздничный ужин. Также считается, что необходимо приготовить 12 постных блюд в соответствии с количеством апостолов.

За праздничным столом должны собраться только родные и близкие. А главным рождественским блюдом должна быть кутя, которая представляет собой пшеничную или ячменную кашу, смешанную с изюмом, маком, медом и орехами. Также на столе обязательно должен стоять узвар.

Кроме того, перед Рождеством христиане соблюдают длительный сорокадневный рождественский пост, который начинается 28 ноября и заканчивается 7 января. Он установлен для того, чтобы люди физически и духовно очистились покаянием, молитвами и воздержанием от еды, обид, зла и других грехов.

Также, по традициям, в первый день Рождества, 7 января, украинцы всей семьей идут в церковь на праздничную службу, посвященную рождению Иисуса Христа. Возвращаясь из церкви, люди радостно приветствуют друг друга: "Христос родился! Славьте его!".

После окончания церковной службы принято снова возвращаться домой и садится за праздничный стол, который уже не является постным.

Подготовка к православному Рождеству обычно занимает особенное место в душах верующих, ведь это период развития, осмысления происходящего, семейных ценностей, а также большая работа над духовным аспектом жизни. И вот некоторые вещи, которые на Рождество нельзя делать ни в коем случае:

  • Нельзя 6 января есть мясо и продукты животного происхождения и в некоторые дни рыбу, вино и растительное масло, ведь еще длится Рождественский пост. Уже 7 января все запреты снимаются.
  • В Святой вечер нужно, чтобы на столе было 12 постных блюд, по числу апостолов. Меньшее количество блюд не рекомендуется.
  • Один из главных запретов Рождества — тот факт, что ни одно из блюд не должно остаться нетронутым.
  • Нельзя убирать блюда со стола до самого наступления Рождества 7 января.
  • Надо посмотреть на свою елку. В Рождество нельзя, чтобы на елке было другое украшение, а не звезда, ведь это символ звезды Вифлеема, возвестившей о рождении Иисуса.
  • В Рождество нельзя надевать старую одежду.
  • Как и в другие религиозные праздники, нельзя работать. Женщинам нельзя шить, стирать, убирать, выносить мусор из дома. Мужчинам —ходить на охоту или рыбалку. Это нужно делать загодя до праздника.
  • Ни в коем случае нельзя гадать на Рождество. Для этого есть специальный период с 12 дня Святок до Крещения.
  • В святой праздник Рождества нельзя ругаться, сквернословить, особенно за столом.
  • Не принято до восхода первой звезды обедать — небольшой перекус позволен только детям.
  • И один из главных запретов — нельзя забыть о милосердии и помогать тем, кто по каким-либо причинам лишен праздничных радостей.
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