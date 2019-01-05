Рождество 2019: когда колядуют, щедруют и посевают в Украине

Новости Украины: Если вы хотите отпраздновать рождественские праздники по украинским традициям, предлагаем почитать, когда правильно колядовать, щедровать и посевать в Украине.

Когда колядуют

По нашим традициям, начинают колядовать на Рождество, 7 января. В то же время на Сочельник колядовать не принято.

Толпа колядников ходят с седьмого до четырнадцатого января. Обычно колядуют мужчины, а женщины поют щедривки.

Стоит отметить, что колядовать начинают в разных регионах Украины не одновременно: на Покутье (восточная часть современной Ивано-Франковской области) идут колядовать уже на Святой вечер, на Юге и Востоке Украины колядуют на первый день Рождества, после окончания богослужения. На западном Подолье идут колядовать на второй день праздников утром.

Посевают (засевают) на Старый Новый год (на Василия), 14 января утром. По традиции, посевать должны мальчики, поскольку в народе считали, что первым на Новый год должен был зайти в дом мужчина, чтобы все было хорошо. Засевали зерном – рожью или пшеницей.

Когда щедруют

В некоторых регионах Украины щедруют также на старый Новый год – 13-14 января, однако в некоторых и накануне Крещения, 18 января.