Что подарить на Рождество: варианты оригинальных подарков

Новости Украины: Рождество - праздник традиционно тихий, одухотворенный, семейный.

Рождество – особый праздник, наделенный теплом и домашним уютом. В этот день хочется дарить радость всем окружающим. Чтобы поразить друзей и близких – предлагаем идеи интересных подарков, которые надолго останутся в сердцах ваших родных.

Традиции рождественских подарков

Традиционными подарками считаются символы Рождества — рождественские венки со свечами, всевозможные звездочки, ангелочки, в католических странах — сантоны и, наконец, обычные рождественские открытки.

1 Рождественские открытки используют все во всех странах мира. Дарить открытки – это замечательная традиция. Никто не призывает Вас рисовать открытки, пренебрегая магазинными красочными "штамповками", на это не каждый человек способен, но подписать открытку небанальными фразами, теплыми и добрыми пожеланиями смогут все! Тем более что в век сканеров, компьютеров, принтеров, верстающих программ и другого оборудования сделать прекрасный коллаж не так уж и трудно.

2 Свечи считаются одним из самых приятнейших подарков на Рождество. Они бывают самые разные: маленькие и большие, восковые и гелевые, в форме рождественских и новогодних фигурок. В общем, на любой цвет и вкус. На Рождество традиционно свечи должны устанавливаться в центре венка, напоминая о венце, который возложен на голове Иисуса. Их зажигают каждый святочный вечер. А вообще при соответствующем оформлении рождественским сделать можно любой подарок. Можно просто украсить упаковку или сам подарок рождественскими звездами, ангелами, елочными украшениями, особенно в золотистых, зеленых, красных рождественских тонах.

3 Рождественский пирог в виде звезды или елочки чаще всего преподносят своим близким людям. Приготовить его можно, обрезав по трафарету испеченные коржи. Пирог-елочку можно и украсить не хуже настоящей всякими мармеладками и шоколадками. Или еще лучше, если на Вашем столе будет гореть Вифлеемская звезда.

4 Хорошим презентом к Рождеству станет оригинальная чашка, из которой можно пить с наслаждением какао с маршмелоу во время просмотра праздничных фильмов.

5 Порадовать близких и друзей вы можете с помощью элементов одежды: перчатки, шарфы, шапки, носки или интересные свитеры. Во время рождественских праздников – выбор немалый для маленьких и больших.

6 Ну и ни один праздник не обойдется без сладостей. Поэтому выбирайте лучшие конфеты, рождественские домики или печенье и бегите дарить родным радость и счастье.

Счастливого Рождества!