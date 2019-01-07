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Понедельник, 07.01.2019
Вертеп 2019: что это за действо и почему его так ждут в украинских семьях на Рождество
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Вертеп 2019: что это за действо и почему его так ждут в украинских семьях на Рождество

Некий странствующий театр, который из дома в дом прославляет новорожденного Иисуса Христа в Вифлееме. Вертеп – это молитвенное прославление Бога через театральное действо и комическое отображение бытовой жизни, которого уже придерживаются несколько веков подряд. Однако вертеп берет свою основу далеко не из христианства, а с еще древнего почитания нового Солнца, Нового земледельческого года, который начинается с поворотом солнца на весну.
Фото: из открытых источников
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