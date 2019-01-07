Вертеп 2019: что это за действо и почему его так ждут в украинских семьях на Рождество

Некий странствующий театр, который из дома в дом прославляет новорожденного Иисуса Христа в Вифлееме. Вертеп – это молитвенное прославление Бога через театральное действо и комическое отображение бытовой жизни, которого уже придерживаются несколько веков подряд. Однако вертеп берет свою основу далеко не из христианства, а с еще древнего почитания нового Солнца, Нового земледельческого года, который начинается с поворотом солнца на весну.