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Рождественские колядки 2019 на украинском и русском языках
Рождественские колядки 2019 на украинском и русском языках

Рождество 2019: колядки для детей и взрослых

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Рождество 2019: колядки для детей и взрослых
12:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Одной из главных традиций Рождества является пение колядок – рождественских песен, прославляющие Рождение Сына Божьего и желающих хозяевам дома добра и благополучия.

В канун приближающегося Рождества Христова 2019 предлагаем вам красивые праздничные рождественские колядки для детей и взрослых на русском языке.

Колядуем, колядуем

Мы по всем дворам кочуем

Мы расскажем вам стишок,

За конфету, пирожок,

 

Дайте нам еще монет,

Купим мы себе конфет,

А еще орехов горстку,

И вина возьмем наперсток!

К нам пришла коляда,

Накануне Рождества,

Ты добра нам в руку дай,

А взамен же получай,

Богатство, счастье и тепло,

Господь пошлет тебе его,

Так что щедростью задайся,

На нас ни в чем не обижайся!

Господин, господа,

Господинова жена,

Двери отворите

И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

Коляда, коляда,

Открываем все дома,

Все окошки, сундучки,

Даем конфет и пирожки,

Чтобы было благо вам,

Скажи спасибо небесам,

Бог здоровья всем нам даст,

Ведь на это он горазд!

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И под печку котят!

Поздравляем с Рождеством,

Мы пришли сюда с добром,

Вы подайте нам немножко,

Пирожочка на дорожку,

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб во всём вам повезло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Колядуем, от печаль!

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