Рождество 2019: колядки для детей и взрослых

В канун приближающегося Рождества Христова 2019 предлагаем вам красивые праздничные рождественские колядки для детей и взрослых на русском языке.
Колядуем, колядуем
Мы по всем дворам кочуем
Мы расскажем вам стишок,
За конфету, пирожок,
Дайте нам еще монет,
Купим мы себе конфет,
А еще орехов горстку,
И вина возьмем наперсток!
К нам пришла коляда,
Накануне Рождества,
Ты добра нам в руку дай,
А взамен же получай,
Богатство, счастье и тепло,
Господь пошлет тебе его,
Так что щедростью задайся,
На нас ни в чем не обижайся!
Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!
Коляда, коляда,
Открываем все дома,
Все окошки, сундучки,
Даем конфет и пирожки,
Чтобы было благо вам,
Скажи спасибо небесам,
Бог здоровья всем нам даст,
Ведь на это он горазд!
Ты, хозяин, не томи,
Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пироги,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
Подай тебе Бог
Полный двор животов!
И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят
И под печку котят!
Поздравляем с Рождеством,
Мы пришли сюда с добром,
Вы подайте нам немножко,
Пирожочка на дорожку,
Чтобы счастье к вам пришло,
Чтоб во всём вам повезло,
Чтоб Господь здоровья дал,
Колядуем, от печаль!