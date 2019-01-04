УЦОКО объявил дату начала регистрации на пробное ВНО

Новости Украины: Уже со следующего вторника можно зарегистрироваться на прохождение пробного внешнего независимого тестирования.

В Украине со следующей недели стартует регистрация на пробное внешнее независимое тестирование, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

УЦОКО предлагает участникам ВНО с 8 по 31 января зарегистрироваться для прохождения пробного тестирования на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

"Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно с 8 до 31 января 2019 года на сайтах региональных центров оценивания качества образования", - говорится в сообщении.

Для прохождения пробного тестирования выделено две даты:

• 16 марта - украинский язык и литература;

• 23 марта - тесты по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английского, испанского, немецкого и французского языков.

Все участники пробного ВНО могут:

• ознакомиться с процедурой тестирования;

• выполнить пробный тест согласно требованиям ВНО 2019 года;

• получить практику заполнения бланков ответов;

• научиться распределять время на выполнение теста;

• по окончанию тестирования узнать правильные ответы и результат;

• оценить собственный степень готовности.

Участие в пробном ВНО является платным, стоимость устанавливается региональным центром оценивания качества образования. Со списком всех центров и стоимости можно ознакомиться на сайте УЦОКО.