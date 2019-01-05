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Оккупанты заявили, что вновь не пустят миссию ОБСЕ на "военную территорию"

Оккупанты заявили, что вновь не пустят миссию ОБСЕ на &quot;военную территорию&quot;
02:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Подобное агрессивное поведение и умышленное препятствование работе СММ ОБСЕ в Вознесеновке со стороны оккупантов уже фиксировались.

Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе, прикрывая враждебные планы, своим агрессивным поведением намеренно препятствуют работе СММ ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на информацию Украинской стороны СЦКК.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 03.01.2019 года, 31 декабря прошлого года в пункте пропуска на границе в Вознесеновке, а также на железнодорожной станции «Красная Могила» в этом же населенном пункте, где наблюдатели зафиксировали ориентировочно 20 неподвижных железнодорожных вагонов для перевозки угля (увидеть, были вагоны полными/пустыми, не удалось), невооруженные наемники вооруженных формирований Российской Федерации приказали патрулю СММ немедленно покинуть район и железнодорожную станцию", - говорится в сообщении.

Кстати, отмечает пресс-служба, по данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 28.12.2018 года, подобное агрессивное поведение и умышленное препятствование работе СММ ОБСЕ в Вознесеновке со стороны оккупантов уже фиксировались.

Кроме того, второго января текущего года на подъезде к поселку Софиевка (бывшее Карло-Марксово), на неподконтрольной власти Украины территории Донецкой области двое вооруженных наемников вооруженных формирований РФ остановили патруль Миссии и отказали в дальнейшем проезде, ссылаясь на то, что этот район является «военной территорией». Два других оккупанта словесно оскорбляли сотрудников СММ, находившихся в другом автомобиле. После того, как автомобили СММ отъехали на полкилометра и остановились, те же двое наемников догнали авто и приказали представителям СММ покинуть этот район.

В тот же день на блокпосту на северной окраине Славяносербска вооруженный наемник вооруженных формирований РФ запрещал патрулю Миссии проехать на север до Красного Лимана северо-западнее Луганска. Но через некоторое время, посоветовавшись со своим командиром, оккупант все же позволил патрулю СММ проехать по определенному маршруту.

Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ, заставляя их ждать на блокпостах неопределенное время, или вообще покинуть тот или иной район, не подконтрольный власти Украины. Такие действия свидетельствуют о том, что руководству оккупантов есть что скрывать, поэтому оно цинично пренебрегает Минскими договоренностями и сознательно провоцирует обострение вооруженного конфликта на Донбассе.

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ОБСЕ, Донбасс, Новости Донбасса, Оккупанты, Военная территория.
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