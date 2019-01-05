Гадания на Рождество-2019: на замужество, характер жениха и судьбу

Новости Украины: Празднование Рождества приходится на зимние Святки, которые отмечаются с кануна Рождества и до Крещения.

В народе считалось, что в это время нечисть может немного погулять и пошалить, именно поэтому в святочные дни в ходу были разного рода забавы, в том числе и гадания.

Гадание на варениках

Хозяйка дома, приглашающая гостей, готовит вареники с картошкой, и в некоторые кладет начинку в виде небольших сюрпризов. Суть гадания заключается в том, что никто не знает, что ему попадется, и именно по начинке вареника определяют, что человека ждет в будущем году.

Например:

Леденец – жизнь в следующем году будет сладкой;

Бумажная купюра – вас ждут большие деньги;

Нитка – к длинной дороге или путешествию;

Конфеты типа драже – пополнение семейства;

Горошина черного перца – обозначает жизнь с перчинкой;

Пуговица – много интересных обновок.

Гадание на спичках

Для этого гадания необходимо заранее подготовить спичечный коробок и несколько спичек.

По бокам коробка устанавливаются по спичке: одна – это гадающая девушка, другая – мужчина, который ей нравится. Спички поджигаем и ждем, пока они полностью догорят. Если головки обращены друг к другу – значит парень и девушка будут вместе.

Гадание на характер жениха и замужество

А миску или блюдце складываются разные предметы, которые гадающие девушки по очереди должны вытягивать не глядя. Главное условие – предметы должны четко отображать черту характера или качество жизни.

Например, сахар – сладкая жизнь, хороший покладистый характер жениха, кольцо – замужество, рюмка – веселая жизнь, золотое кольцо – богатство.

Гадания на Рождество дома на обручальном кольце

Нужно привязать к обручальному колечку нитку, длиной от ладошки до локтя. Взять за свободный конец, чтобы кольцо свободно висело и задавать вопрос, к примеру: "Буду ли я богата? Куплю ли я машину". Примеры ответов: параллельно туловищу качается – нет; перпендикулярно – да; стоит на месте – не определено.

Гадания на Рождество на иглах

Нужно взять толстую свечу и две швейные иглы, ушко каждой из них натри воском. Также понадобится стакан с чистой водой. Нужно потушить свет в доме, зажечь свечу и поставь перед собой в стакан воды. Взять иглы пальцами острием вниз и одновременно опустить их в стакан. Понаблюдать за тем, какое положение заняли иглы.

Если иголки быстро пошли на дно, то в этом году исполниться твое заветное желание. Если соединились – будет свадьба. Опустились на дно друг напротив друга – ты найдешь любовь. Острием друг к другу – будет соперница. Разошлись на дне – жди разлуку. Уколола палец – жди признание в любви.