Скачать
Суббота, 05.01.2019
Делегация Украины в Стамбуле возложила цветы на могилу деятеля УНР
Делегация Украины в Стамбуле возложила цветы на могилу деятеля УНР
Боевики продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ на Донбассе
Боевики продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ на Донбассе
Цуренко: Надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы
Цуренко: Надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы
Гадания на Рождество-2019: на замужество, характер жениха и судьбу
Гадания на Рождество-2019: на замужество, характер жениха и судьбу

Гадания на Рождество-2019: на замужество, характер жениха и судьбу

Смотрите фото (6)
Гадания на Рождество-2019: на замужество, характер жениха и судьбу
19:07 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Празднование Рождества приходится на зимние Святки, которые отмечаются с кануна Рождества и до Крещения.

В народе считалось, что в это время нечисть может немного погулять и пошалить, именно поэтому в святочные дни в ходу были разного рода забавы, в том числе и гадания.

 

Гадание на варениках

Хозяйка дома, приглашающая гостей, готовит вареники с картошкой, и в некоторые кладет начинку в виде небольших сюрпризов. Суть гадания заключается в том, что никто не знает, что ему попадется, и именно по начинке вареника определяют, что человека ждет в будущем году.

Например:

  • Леденец – жизнь в следующем году будет сладкой;
  • Бумажная купюра – вас ждут большие деньги;
  • Нитка – к длинной дороге или путешествию;
  • Конфеты типа драже – пополнение семейства;
  • Горошина черного перца – обозначает жизнь с перчинкой;
  • Пуговица – много интересных обновок.

 

Гадание на спичках

Для этого гадания необходимо заранее подготовить спичечный коробок и несколько спичек.

По бокам коробка устанавливаются по спичке: одна – это гадающая девушка, другая – мужчина, который ей нравится. Спички поджигаем и ждем, пока они полностью догорят. Если головки обращены друг к другу – значит парень и девушка будут вместе.

 

Гадание на характер жениха и замужество

А миску или блюдце складываются разные предметы, которые гадающие девушки по очереди должны вытягивать не глядя. Главное условие – предметы должны четко отображать черту характера или качество жизни.

Например, сахар – сладкая жизнь, хороший покладистый характер жениха, кольцо – замужество, рюмка – веселая жизнь, золотое кольцо – богатство.

 

Гадания на Рождество дома на обручальном кольце

Нужно привязать к обручальному колечку нитку, длиной от ладошки до локтя. Взять за свободный конец, чтобы кольцо свободно висело и задавать вопрос, к примеру: "Буду ли я богата? Куплю ли я машину". Примеры ответов: параллельно туловищу качается – нет; перпендикулярно – да; стоит на месте – не определено.

 

Гадания на Рождество на иглах

Нужно взять толстую свечу и две швейные иглы, ушко каждой из них натри воском. Также понадобится стакан с чистой водой. Нужно потушить свет в доме, зажечь свечу и поставь перед собой в стакан воды. Взять иглы пальцами острием вниз и одновременно опустить их в стакан. Понаблюдать за тем, какое положение заняли иглы.

Рождественские гадания 2019: варианты магии в ночь на Рождество

Если иголки быстро пошли на дно, то в этом году исполниться твое заветное желание. Если соединились – будет свадьба. Опустились на дно друг напротив друга – ты найдешь любовь. Острием друг к другу – будет соперница. Разошлись на дне – жди разлуку. Уколола палец – жди признание в любви.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Гадание, Рождество, Рождество Христово, Гадания, Рождественские гадания, 2019, Рождество Христово 2019, Рожество 2019, Рождественские гадания 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эксперты поведали о судьбоносных переменах в жизни каждого Знака Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 5 января 2019: все знаки Зодиака
03 Рождество 2019: аутентичные колядки для детишек на украинском языке
04 Поздравления с Рождеством 2019: в прозе, стихах, смс и открытках
05 В Сети появился снимок смартфона Galaxy S10
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко отреагировал на предоставление Томоса ПЦУ
Порошенко отреагировал на предоставление Томоса ПЦУ
Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Варфоломей в Стамбуле подписал Томос
Снег, гололедица и усиление морозов: какая погода ждет украинцев
В Украину идет очередной циклон
Поздравления с Рождеством Христовым 2019: самые красивые анимационные открытки
Поздравления с Рождеством Христовым 2019:анимационные открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь