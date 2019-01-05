Вдали от дома и в компании пингвинов: Полярники готовятся к празднованию Рождества

Новости Украины: Украинские полярники встретят Рождество в самой южной часовне мира.

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский", где расположено самое южное в мире культовое сооружение – часовня Святого Владимира, полярники готовятся к празднованию Рождества.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

"По словам капеллана экспедиции, метеоролога-озонометриста Александра Полудня, накануне полярники расчистили снежные сугробы двухметровой высоты, чтобы освободить путь к часовне, где 7 января смогут помолиться или поставить свечку", - говорится в сообщении.

Часовня была возведена на станции в 2011 году.

"Рождество – семейный праздник, но наши семьи находятся далеко от нас, в 15 тысячах километров. Поэтому здесь, на антарктической станции, мы пытаемся хоть немного воссоздать атмосферу украинского Рождества. Повар приготовит на Сочельник 12 блюд, обязательно будет и кутья, будем петь колядки, кто какие знает с детства. А вот колядовать нам некому – ближайшие "соседи", американская станция "Палмер", находятся в 52 км", - рассказал Александр Полудень.

Нынешнее Рождество украинские полярники встречают в "компании" необычно большого количества пингвинов. По словам начальника станции Виктора Сытова, в этом году в окрестностях станции ученые-биологи насчитали 850 особей. В конце декабря, сообщают ученые, вылупились первые детеныши пингвинов.