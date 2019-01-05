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Ющенко рассказал, кто препятствовал получению Томоса во время его президентства

Ющенко рассказал, кто препятствовал получению Томоса во время его президентства
23:16 Сб, 5 Январь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Ющенко рассказал, как Тимошенко препятствовала предоставлению Томоса.

Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что во времена его президентства процессу предоставления Томоса об автокефалии Украинской церкви препятствовала тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямой".

В частности, Ющенко сказал, что когда он общался с патриархом Иерусалимским, тот убеждал, что создание Украинской поместной церкви является "политическим вопросом". При этом, по словам экс-президента, перед этим разговором вопрос создания поместной церкви обсуждала с патриархом Иерусалимским и тогдашняя премьер Тимошенко, говорила ему, чтобы "он не торопился".

"В моей жизни, если мы говорим о церковной стезе, это был один из унизительных разговоров. Потому что патриарх мне несколько раз хотел напомнить, что, "господин президент, это у вас вопрос политический - создание украинской поместной церкви". Эту установку преподнесли как политическую. Я апеллировал к тому, что "Ваше Святейшество, посмотрите там на улице 12 млн, те 12 млн просят, требуют в соответствии с православными канонами иметь свою национальную церковь. Почему я, как рядовой гражданин, как верный своей церкви, не могу иметь это благо?" - сказал Ющенко.

По его словам, "были люди", которые эксплуатировали церковный вопрос как политический фактор. "К сожалению. Но, возможно, поэтому мы и сильные", - подчеркнул Ющенко.

Как сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. В воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоится вручение Томоса и божественная литургия, которую вместе будут служить Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

В Стамбуле на торжествах, связанных с подписанием и вручением Томоса, находится украинская делегация во главе с Президентом Петром Порошенко.

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Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко, Автокефалия, Томос.
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