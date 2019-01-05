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Томос для ПЦУ охранял бывший служитель Болгарской православной церкви

Томос для ПЦУ охранял бывший служитель Болгарской православной церкви
23:45 Сб, 5 Январь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Томос для Украины охранял болгарский архимандрит Харалампий.

Уроженец Болгарии, бывший служитель Болгарской православной церкви архимандрит Харалампий имел честь охранять Томос для Православной церкви Украины до его подписания Вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщают болгарские СМИ.

"Именно Харалампий внес Томос в кафедральный собор, где он был подписан Вселенским патриархом Варфоломеем. Архимандрит Харалампий родом из болгарского города Смолян. Мать его – украинка, а отец – болгарин. Стал священнослужителем Болгарской православной церкви еще в 1990 году", - отмечают журналисты.

Харалампий учился вместе с болгарскими митрополитами Николаем Пловдивским и Наумом Русенским, но в отличие от них не сумел сделать быструю и блестящую карьеру в Болгарской православной церкви.

Был стипендиатом Варфоломея в богословском институте в Бостоне в США. Некоторое время служил в кипрской церкви.

Спустя некоторое время он вернулся в Болгарию и работал в епархии города Видин, где его обвиняли в финансовых махинациях. Суд города Видин, однако, его оправдал.

После этого Варфоломей пригласил его к себе и назначил его архиерейским наместником православных в городе Бурса. Впоследствии он был назначен ответственным за связь с проживающими на территории Турции украинцами, являясь советником Вселенского патриарха по вопросам славянских церквей.

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Болгария, Автокефалия, Томос, Архимандрит Харалампий.
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