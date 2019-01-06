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Воскресенье, 06.01.2019

В резиденции Варфоломея спели украинскую колядку "Нова радість стала" (Видео)

В резиденции Константинопольского патриарха Варфоломея после подписания Томоса присутствующие, в частности представители Православной церкви Украины, спели известную украинскую колядку "Нова радість стала". Об этом в субботу, 5 января, на своей странице в соцсети Facebook сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Колядка прозвучала в соборе Святого Георгия (который находится на территории резиденции Варфоломея) после речи президента Украины Петра Порошенко."После подписания Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине Вселенским патриархом Варфоломеем кто-то запел украинскую колядку "Нова радість стала". И все люди, которые были в храме, поддержали пение. Пели громко и одухотворенно, будто бы вкладывая в эту колядку все величественное содержание сегодняшнего дня", - написал Парубий.
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Стамбул, Видео, резиденция Варфоломея, Украинская колядка, Нова радість стала, Подписание Томоса для ПЦУ.
13:01 Сегодня Телеграф
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