Военнослужащие ВСУ трогательно поздравили украинцев с Рождеством

Новости Украины: Украинские военнослужащие в видеообращении к украинцам поздравили с Рождественскими праздниками и пожелали мира на родной земле после победы.

Военные ООС записали трогательное видеообращение к украинцам по случаю Рождественских праздников. К поздравлениям присоединился также командующий Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергей Наев. Видео опубликовали на странице штаба ООС в Фейсбук.

В ВСУ отмечают, что наш народ демонстрирует всему миру удивительную силу воли и совместными усилиями строит европейскую страну. Украинцы дают достойный отпор врагу, который стремится уничтожить Соборность и независимость Украины.

"Сегодня, когда украинский народ преодолевает серьезные испытания, чрезвычайно важны единство в делах и помыслах, упорный труд ради благосостояния нашего народа, укрепления и расцвета Украинского государства", – говорится в поздравлении.

Военные также желают самого заветного: мира на нашей родной земле после победы.

"Пусть в этот праздник замолкнут пушки и автоматные очереди! Пусть бог даст тишину и отдых, а духовное тепло Большого христианского праздника - Рождества Христова наполнит ваши дома миром и согласием, пониманием и любовью", – обращается к украинцам Наев.

Напомним, 6 января 2019 года Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью. В этот день завершается Рождественский пост. На столе должно быть 12 постных блюд в честь 12 апостолов. Одна из главных традиций празднования православного Сочельника - приготовление кутьи. Сочельник является поводом для того, чтобы все родные и близкие собрались за одним столом после появления первой звезды на вечернем небе. Именно с появлением уже можно начинать колядовать. По библейскому преданию, именно она указала волхвам место рождения Иисуса.