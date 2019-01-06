Гадания на Рождество 2019: как узнать свое будущее

Новости Украины: Рождество 2019 действительно волшебный праздник! Соблюдая все обряды и рождественские традиции, кроме семейного ужина можно устроить гадания на Рождество 2019.

В народе считалось, что в это время нечисть может немного погулять и пошалить, именно поэтому в святочные дни в ходу были разного рода забавы, в том числе и гадания.

Как гадать на ореховых скорлупках

В большую миску наберите воду. На бумажных полосках напишите имена или события (покупка машины, квартиры, смена работы, повышение, рождение ребенка и т.д.), согните бумажки пополам и закрепите на краях миски. В половинку ореховой скорлупы вставьте свечку и зажгите ее. Задавайте кораблику вопросы и пускайте на серединку миски. К какой бумажке он подплывет и подожжет ее, там и ответ. Только обязательно соблюдайте правила безопасности.

Предметы в мешочке

Тут тоже поможет фантазия. В коробку или мешок складывают разные предметы, а потом каждый вытаскивает по одному. Что вытащил – таким и год будет:

золотой кулон – к достатку, ключи – к новой квартире, соску – к новорожденному, заграничный паспорт – к путешествиям, блокнот – к работе, луковица – к слезам, сахар – к сладкой жизни, бусы – к подаркам и т.д.

Гадания на колечке, чтобы узнать пол будущего ребенка

Чтобы узнать пол ребенка, опустите колечко в воду, а потом подвесьте его на волосок или нитку. Это колечко необходимо опустить над рукой того человека, которому гадают. Если кольцо будет совершать круговые движения – родится девочка, а если маятниковые – мальчик. Ну, а если над вашей рукой колечко закружится, а над рукой мужа – раскачается, делай те выводы: или двойня, или будет у вас много детишек.

Гадание на варениках

Одно из самых веселых рождественских гаданий - это гадание на варениках. Оно понравится и детям, и взрослым. К тому же вареники пригодятся не только для гаданий на Рождество, но и для праздничного стола.

Что же для этого нужно. Сначала весело и дружно всей гурьбой лепим вареники. Начинка может быть разная: картофель, капуста, грибы. Но в некоторые из вареников нужно добавить "секретную" начинку для гаданий: горошек перца, монетку, ягодки клюквы, нитка.

Когда все сядут за праздничный стол, предупредите, что есть нужно аккуратно, чтобы не проглотить свое предстказание.

Гадание на спичках

Для этого гадания необходимо заранее подготовить спичечный коробок и несколько спичек.

По бокам коробка устанавливаются по спичке: одна - это гадающая девушка, другая - мужчина, который ей нравится. Спички поджигаем и ждем, пока они полностью догорят. Если головки обращены друг к другу - значит парень и девушка будут вместе.

Гадания на Рождество на иглах

Нужно взять толстую свечу и две швейные иглы, ушко каждой из них натри воском. Также понадобится стакан с чистой водой. Нужно потушить свет в доме, зажечь свечу и поставь перед собой в стакан воды. Взять иглы пальцами острием вниз и одновременно опустить их в стакан. Понаблюдать за тем, какое положение заняли иглы.

Если иголки быстро пошли на дно, то в этом году исполниться твое заветное желание. Если соединились - будет свадьба. Опустились на дно друг напротив друга - ты найдешь любовь. Острием друг к другу - будет соперница. Разошлись на дне – жди разлуку. Уколола палец - жди признание в любви.