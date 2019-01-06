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ПЦУ обзавелась собственным сайтом

ПЦУ обзавелась собственным сайтом
23:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины: У Православной Церкви Украины появился собственный сайт.

Православная Церковь Украина открыла собственный сайт. Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook, передает УНН.

"Сообщаем об открытии веб-страницы Православной Церкви Украины по адресу http://pomisna.info. Просьба учитывать, что это временная версия. За несколько месяцев будет полноценная. Материалы будут добавляться постепенно", — говорится в сообщении.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Вечером в воскресенье, 6 января, в Киеве приземлился самолет с Томосом об автокефалии Православной церкви Украины.

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Сайт, Автокефалия, Томос, ПЦУ.
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