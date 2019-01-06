Митрополит Канады: Получение Томоса уступает по значению только крещению Киевской Руси

Новости Украины: Митрополит Канады сравнил передачу Томоса с крещением Руси.

Значение передачи Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины сопоставимо в масштабе исторического влияния только с крещением Руси.

Такое мнение выразил Первоиерарх Украинской Православной церкви в Канаде Юрий, сообщает корреспондент Укринформа.

"Получение Православной церковью Украины Томоса уступает в значении как исторического события только крещению Киевской Руси. Это - символ духовной независимости внутри независимого государства ", - сказал митрополит Юрий.

Он подчеркнул, что получение Томоса свидетельствует одновременно о "независимости и единстве". "Православная церковь Украины становится пятнадцатой административной единицей среди одной Православной церкви, равной среди всех других", - отметил Первоиерарх.

Как сообщалось, 6 января 2019 года в патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. Вселенский патриарх Варфоломей передал Томос митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

В соборе Святой Софии в Киеве 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор православных церквей Украины. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли её устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания.