Вселенский Патриарх: Я буду всегда молиться за Украину

Новости Украины: Варфоломей пожелал, чтобы Иисус, принесший мир на землю, принес мир в Украину.

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил украинцев с получением Томоса и Рождеством Христовым.

Его поздравление размещено на официальном сайте Призидента Украины.

"Вы родились для Христа, но крещение получили от Константинополя. Желаю, чтобы маленький Иисус, который принес мир на землю, принес мир в Украину. Благодать новорожденного Спасителя да благословит всех украинцев в новом, 2019 году", - пожелал Вселенский Патриарх Варфоломей.

Он подчеркнул, что "подписание Томоса - это особая миссия. И это радость не только для украинцев, которые живут в Украине, но и за ее пределами".

"Я буду всегда молиться за Украину, как и делал это до сегодняшнего дня", - сказал Вселенский патриарх.

Как сообщалось, сегодня, 6 января 2019 года в патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. Вселенский патриарх Варфоломей передал Томос митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

В соборе Святой Софии в Киеве 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор православных церквей Украины. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли её устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания.