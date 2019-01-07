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Филарет прокомментировал письмо с угрозами Варфоломею от главы РПЦ

Филарет прокомментировал письмо с угрозами Варфоломею от главы РПЦ
01:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: По словам Филарета, угрозы Кирилла Вселенскому патриарху являются признаком слабости

Письмо с угрозами патриарху Варфоломею от главы Российской православной церкви является признаком слабости Кирилла.

Об этом сказал почетный патриарх Православной Церкви Украины Филарет в интервью телеканалу "Прямой", сообщает корреспондент Укринформа.

"Московские патриархи шли против воли Божьей и терпят крах. Вот последнее выступление патриарха Кирилла против Вселенского патриарха. Я когда прочитал то, что написал патриарху Варфоломею патриарх Кирилл (он пригрозил Варфоломею "страшным судом" за Томос Украине - ред.), подумал: до какой низости опустился патриарх, что выступает против своего собрата - Вселенского патриарха, и так его унижает. И это признак слабости. Сильный человек, сильное государство никогда не угрожает", - подчеркнул Филарет.

Как сообщалось, 6 января 2019 года в патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. Вселенский патриарх Варфоломей передал Томос митрополиту Киевскому и Всея Украины Епифанию.

В соборе Святой Софии в Киеве 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор православных церквей Украины. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

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РПЦ, Филарет, Кирилл, Варфоломей, ПЦУ.
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