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Словарь современного украинского языка и сленга назвал слово года

Словарь современного украинского языка и сленга назвал слово года
03:39 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: "Томос" стал словом, которое вызвало наибольший общественный интерес в прошедшем году.

Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал "томос" словом 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе "Мыслова".

"Греческое слово "томос", которое до недавнего времени было известно лишь узкому кругу посвященных в религиозную терминологию людей, вызвало наибольший общественный интерес в прошлом году. Слово является символом образования в Украине автокефальной поместной церкви и дальнейшего ухода от идеологического влияния Москвы", - отметили составители словаря.

В "Мыслове" отметили, что после появления слова в публичном пространстве в апреле 2018 года интерес к нему со стороны украинских медиа и общества постоянно рос.

"В декабре украинцы назвали объединение церкви и предоставление томоса главным политическим событием уходящего года. Другими претендентами на звание слова года были "евробляхи", "безнаказанность", "агрессия", "военное положение" и "новичок", - говорится в сообщении.

Словарь "Мыслово" создан в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения к ним присылают обычные пользователи.

"Мыслово" выбирает слово года в шестой раз. Словом года-2013 стал "евромайдан", 2014 - "киборги", 2015 - "блокада", 2016 - "коррупция", а 2017 - "безвиз".

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Словарь, Слово года, Мыслово, Томос.
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