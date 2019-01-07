У берегов Турции затонуло судно: на борту были украинцы

Новости Украины: Грузовое судно с украинцами на борту затонуло у берегов Турции.

Два человека погибли и еще четверо пропали без вести 7 января после того, как грузовое судно с углем послало сигнал бедствия у северного побережья Турции.

Об этом сообщили береговая охрана и местные власти, пишет Reuters.

Судно с панамским флагом, которое вышло из российского порта в Азовском море, направило сигнал в около 148 километрах от берегов турецкой провинции Самсун.

Samsun'da Panama bayraklı gemi battı. Kurtarma çalışmalarında 7 mürettebat sağ kurtarıldı, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı https://t.co/PfUeHY0m28 pic.twitter.com/iaTTfZaqjB — Akşam Gazetesi (@Aksam) 7 января 2019 г.

Тринадцать членов экипажа находились на балкере, в том числе девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян.

Береговая охрана заявила, что сигнал о бедствии предупреждал о возможном затоплении судна.

Семь членов экипажа были спасены на данный момент, операция по поиску и спасению продолжалась относительно других четырех человек, сказала береговая охрана.

Операция выполнялась с помощью самолета, двух вертолетов и двух лодок, сообщает агентство.