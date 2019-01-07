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Фигуранта "дела Веджие Кашка" госпитализировали

Фигуранта &quot;дела Веджие Кашка&quot; госпитализировали
19:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины: Одному из фигурантов так называемого уголовного дела "Веджие Кашка" Асану Чапуху ночью 7 января внезапно стало плохо, его госпитализировали.

Об этом в Facebook написал адвокат Айдер Азаматов.

“Чапух Асану агъа - фигурант так называемого уголовного дела «Веджие Кашка», - сегодня ночью стало внезапно плохо. Его срочно госпитализировали в 6-ю Городскую больницу г.Симферополя в тяжелом состоянии для оказания медицинской помощи. 09.01.2019 года в Киевском р-ом суде Симферополя назначено очередное судебное заседание по этому уголовному делу”, - написал Азаматов.

Как сообщалось, 23 ноября 2017 года в Симферополе российские силовики задержали Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи за якобы вымогательство денег у гражданина Турции, который долгое время не возвращал долг ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Силовики пытались задержать и саму 83-летнюю женщину, однако ей стало плохо и она умерла в машине скорой помощи. Оккупационные власти отказались расследовать причины смерти Кашка.

По просьбе родственников погибшей адвокат Николай Полозов начал собственное расследование причин смерти Веджие Кашка.

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Дело Веджие Кашка, Айдер Азаматов, Асан Чапух.
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