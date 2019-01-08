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МинВОТ: Затонувшее у берегов Турции судно могло перевозить уголь из ОРДЛО

МинВОТ: Затонувшее у берегов Турции судно могло перевозить уголь из ОРДЛО
00:21 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: Судно, затонувшее у берегов Турции, могло везти уголь из ОРДЛО.

Грузовое судно с украинцами на борту, затонувшее у берегов Турции, перевозило уголь из порта Азов (РФ) в порт Самсун (Турция) и могло везти уголь из ОРДЛО.

Об этом заявили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Судно VOLGO-BALT 214 под флагом Панамы перевозило уголь из порта Азов до порта Самсун. Этот российский порт в Ростовской области часто используется для незаконного вывоза угля с части оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран", - отметили в МинВОТ.

По данным министерства, до лета 2017 судно ходило под флагом РФ, сменив его на 2 месяца на флаг государства Сент-Китс и Невис.

"Позже, с августа 2017 года, судно изменило флаг на панамский", - заявили в МинВОТ.

Также в ведомстве отметили, что по данным мониторинговых систем, для судов VOLGO-BALT типа "река-море" аварии при таких погодных условиях являются предсказуемыми.

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Кораблекрушение, Турция, ОРДЛО, МинВОТ.
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