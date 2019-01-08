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Джемилев рассказал об украинской церкви до оккупации Крыма

Джемилев рассказал об украинской церкви до оккупации Крыма
07:31 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Даже до оккупации Россией УПЦ КП была в Крыму изгоем.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, каково было положение Украинской православной церкви Киевского патриархата в Крыму до оккупации РФ полуострова весной 2014 года.

Об этом он сказал в интервью "Крым.Реалии".

"Даже при независимой Украине, еще до оккупации, УПЦ КП находилась на положении изгоя. Митрополит Лазарь (митрополит Симферопольский и Крымский УПЦ МП - ред.) Называл ее "еретической" церковью, и когда создавалось объединение с участием всех конфессий, он категорически отказался принимать туда УПЦ КП.

Тогда, по решению Меджлиса, муфтият Крыма (в то время духовное управление крымских мусульман - ред.) тоже не вошел в эту структуру", - отметил Джемилев.

Кроме этого, лидер крымскотатарского народа подчеркнул, что пока продолжается оккупация полуострова, будут продолжаться преследования украинской церкви.

"Сейчас Русская православная церковь уже не может ссылаться на "неканоничность" ПЦУ, но она будет создавать препятствия в ее деятельности", - заявил он.

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Украина, РФ, УПЦ КП, Мустафа Джемилев.
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