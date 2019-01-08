Скачать
Вторник, 08.01.2019
Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту в почтовых отделениях
Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту в почтовых отделениях
ВНО-2019: открыта регистрация на пробное тестирование
ВНО-2019: открыта регистрация на пробное тестирование
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день
Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день
16:40 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото из открытых источников

Новости Украины: Праздник имеет древнее происхождение и считается важным именно для женщин.

Сегодня, 8 января, отмечается Собор Пресвятой Богородицы. В этот день в церкви прославляют Богоматерь, которая родила Иисуса Христа. Этот день припадает именно на сегодня не спроста – вчера праздновалось Рождество Христово – день, когда родился Иисус, а сегодня прославляют Богоматерь, которая дала ему жизнь.

Этот день называют Собором из-за того, что сегодня совершается общее (соборное) празднование и других лиц, близких Деве Марии и Иисусу Христу. Так, вместе с Богоматерью, в празднование Собора также совершается память тех, кто по плоти был близок к Христу: святого Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова.

Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение, его установление относится к ранним временам Христианской Церкви. Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова можно найти в 79 правиле VI Вселенского Собора, состоявшегося в 680-681 годах.

Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2019: история и традиции праздника
Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2019: история и традиции праздникаЧитать полностью

Этот день считается важным именно для женщин. Сегодня запрещается работать. В народе считалось, что если беременная женщина или ее муж будет работать 8 января, у них родится ребенок с физическими недостатками.

Также в этот день женщины навещали баб-повитух, которые принимали у них роды, угощали их ужином.

В этот день принято было также заказывать в церкви панихиды по умершим.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Пресвятая Богородица, Собор Пресвятой Богородицы, 8 января, Что нельзя делать в этот день.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 8 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украина от сегодня запретила еще один вид продукции из России
03 Рождество 2019: поздравления в стихах и картинках
04 Стали известны подробности смерти девушки, найденной в мусорном баке
05 Эксперты предположили, зачем Китаю нужен аппарат на обратной стороне Луны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
ЕС одобрил санкции против разведслужбы Ирана
ЕС одобрил санкции против разведслужбы Ирана
В Минсоцполитики нашли главную проблему низких пенсий
В Минсоцполитики нашли главную проблему низких пенсий
Какая стоимость продуктов по состоянию на 8 января 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 8 января 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь