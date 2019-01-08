Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

Новости Украины: Праздник имеет древнее происхождение и считается важным именно для женщин.

Сегодня, 8 января, отмечается Собор Пресвятой Богородицы. В этот день в церкви прославляют Богоматерь, которая родила Иисуса Христа. Этот день припадает именно на сегодня не спроста – вчера праздновалось Рождество Христово – день, когда родился Иисус, а сегодня прославляют Богоматерь, которая дала ему жизнь.

Этот день называют Собором из-за того, что сегодня совершается общее (соборное) празднование и других лиц, близких Деве Марии и Иисусу Христу. Так, вместе с Богоматерью, в празднование Собора также совершается память тех, кто по плоти был близок к Христу: святого Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова.

Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение, его установление относится к ранним временам Христианской Церкви. Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова можно найти в 79 правиле VI Вселенского Собора, состоявшегося в 680-681 годах.

Этот день считается важным именно для женщин. Сегодня запрещается работать. В народе считалось, что если беременная женщина или ее муж будет работать 8 января, у них родится ребенок с физическими недостатками.

Также в этот день женщины навещали баб-повитух, которые принимали у них роды, угощали их ужином.

В этот день принято было также заказывать в церкви панихиды по умершим.