Корь в Украине: количество заболевших достигло более 2 тысяч

Новости Украины: За неделю в украине заболело уже 2 305 человек, большинство из них дети.

За семь дней - с 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года - корью в Украине заболели уже 2 305 человек, большинство из них - дети. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"С 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года корью в Украине заболели уже 2 305 человек - 966 взрослых и 1 339 детей. С начала 2019 года от осложнений кори умер ребенок", - отметили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что больше всего болеют корью в областях, где уровень охвата плановой вакцинацией самый низкий.

"В 2018 году корью заболели 54 481 человек (20 204 взрослых и 34 277 детей) и 16 из них умерли от последствий этого заболевания. Среди умерших - те, кто не имели прививки вообще или необходимого их количества. Самые высокие показатели заболеваемости во Львовской (11 873 человека: 3 378 взрослых и 8 495 детей) и Ивано-Франковской (5 617 человек: 1 496 взрослых и 4 121 ребенок) областях", - сообщили в Минздраве.

Инфекционисты подчеркивают, что вакцинация - единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

"По состоянию на 3 января 2019 года в Украине есть 809 073 доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Приоритетной является поставка вакцин в западные области, где сейчас регистрируется больше всего случаев заболевания корью", - проинформировали в Минздраве.

Также Минздрав призывает родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки Календаря прививок, и как можно скорее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.

"Вакцинироваться по Календарю и наверстать пропущенные прививки могут бесплатно все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска - военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики. Иммунизация - вопрос национальной безопасности, поскольку здоровье украинцев - всех вместе и каждого в отдельности - зависит от уровня охвата прививками в стране", - отметили в Минздраве.

Корь - очень заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях - до двух часов после того, как больной человек покинул помещение. 9 из 10 невакцинированных людей, контактирующих с больным, будут заражены. Заболевание корью может иметь тяжелое течение и привести к тяжелым осложнениям - пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга - энцефалиту, другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти. Специфического лечения от кори нет. Единственный способ предотвратить осложнения и смерти от кори - вакцинация. Дети и взрослые, которые не получили профилактических прививок, находятся в зоне риска.

Как сообщалось, в Житомирской областной детской больнице 1 января 2019 года от осложнений, обусловленных заболеванием, умер 2-летний ребенок. По словам врачей, ребенок был вакцинирован против кори.