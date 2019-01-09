Зафиксированы факты исчезновения икон из Киево-Печерской лавры

Новости Украины: Есть предположения, что вывоз икон мог произойти еще в период до 2003 года.

Во время инвентаризации Киево-Печерской лавры проверка выявила исчезновение некоторых икон. Об этом заявил министр культуры Евгений Нищук в ответ на просьбу прокомментировать действия Минкульта для предотвращения вывоза культурных ценностей с Украины в эфире телеканала "Прямой".

"Да, к нам поступали и депутатские обращения, и обращения от людей. Мы уже частично полную инвенаризацию сделали, полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери икон из Киево-Печерской лавры. Мы об этом отдельно будем делать брифинг. Я предварительно об этом говорю, чтобы потом не "выдергивали из контекста" и не говорили о заявлениях. Да, мы делали эти сверки ", - отметил он.

Министр предположил, что вывоз упомянутых ценностей мог произойти еще в период до 2003 года.

"Сейчас на базе этой сверки идут уголовные производства. Вся документация направляется в правоохранительные органы", - заметил Нищук.

Ранее сообщалось о проведении Министерством культуры Украины проверки святынь, находящихся в Киево-Печерской лавре.