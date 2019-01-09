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Киевский суд рассмотрит дело капитана судна "Норд" 10 января

Киевский суд рассмотрит дело капитана судна &quot;Норд&quot; 10 января
02:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Дело капитана судна "Норд" будет рассматривать судья Сергей Родионов.

Оболонский суд города Киева 10 января рассмотрит дело капитана судна "Норд". Соответствующая информация обнародована в списке дел , назначенных к рассмотрению в суде.

"Обвиняемый: Горбенко Владимир Николаевич. Суть иска: Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - отмечается на сайте суда. Дело будет рассматривать судья Сергей Родионов.

Отмечается, судебное заседание назначено на 10 января на 16:30.

Как сообщалось, 25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд". 30 марта суд арестовал судно "Норд".

Капитану "Норда" Владимиру Горбенко огласили подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Позже сообщили о ещё одном подозрении - незаконное занятие рыбным промыслом.

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Суд, Норд, Сергей Родионов, 10 января, Дело капитана судна "Норд".
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